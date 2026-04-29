"To koleżeńska porada". Hennig-Kloska odpowiedziała szefowej Polski 2050

We wtorek późnym wieczorem doszło do spotkania minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski z przedstawicielami klubu Polski 2050. Rozmowy dotyczyły m.in. błędów w systemie kaucyjnym oraz programie "Czyste Powietrze".

W środę przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz opublikowała na platformie X wpis, w którym zasugerowała, że doszło do porozumienia. "Dialog zamiast ultimatum – tego oczekiwaliśmy i to się wydarzyło. Minister Klimatu i Środowiska przyszła na klub Polski 2050 i przedstawiła plan działań w sprawach, które były dla nas kluczowe przy podejmowaniu decyzji" – poinformowała. Jak podała, zgodnie z tymi ustaleniami, we wrześniu do porządku prac rządu ma trafić ustawa włączająca "małpki" do systemu kaucyjnego. Natomiast do czerwca ma być gotowe 1,5 mld zł z "Czystego Powietrza" do rozliczenia z UE.

Hennig-Kloska do Pełczyńskiej: Nie biegnij po medal

"Katarzyno, dalej uważam, że to co mówiłaś w mediach w ostatnich dniach, jest nieodpowiedzialne i niepoważne, a co więcej zagraża funkcjonowaniu naszej koalicji. Wczoraj po komisji weszłam do Was na spotkanie (w salce obok) by podziękować Bożennie Hołowni za obecność na komisji i udzielenie mi wsparcia. Ty nie głosujesz w Sejmie, ale doceniam, że 21 parlamentarzystów naszej kolacji, włącznie z Waszą delegacją, zagłosowało wczoraj jednomyślnie przeciwko temu absurdalnemu wnioskowi, to było dla mnie ważne" – zwróciła się do Pełczyńskiej-Nałęcz minister klimatu i środowiska.

"Będąc na spotkaniu odpowiedziałam też na kilka zarzutów, które w sposób nieuprawniony pojawiały się w mediach. O małpkach mówiłam publicznie wiele razy, więc to żadna nowość i nie jest to decyzja podjęta pod wpływem wczorajszej rozmowy. Nie biegnij więc po medal" – napisała Hennig-Kloska.

"Dla mnie koalicja 15X jest ważna, walczyłam o nią wiele lat pracując w opozycji w Sejmie. Nie pisz już może sztucznych postów o dialogu i współpracy, bo jesteś w tym mało wiarygodna, tylko w końcu zmień styl komunikowania się z innymi członkami rządu i koalicjantami. To koleżeńska porada" – skwitowała.

Głosowanie w sprawie wniosku opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec Pauliny Hennig-Kloski (klub Centrum) ma się odbyć w czwartek (30 kwietnia). We wtorek sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa negatywnie zaopiniowała wniosek o odwołanie minister klimatu i środowiska.

