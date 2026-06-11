Szykują donos na Gawryluk. Skrytykowała Szeptyckiego

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Andrzej Szeptycki z Polski 2050 oznajmił, że UPA to "to byli tacy trochę – ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi konotacjami tego słowa – ukraińscy żołnierze niezłomni". Zestawienie tych dwóch tak skrajnie dalekich od siebie organizacji wojskowych jeśli chodzi o sposób prowadzenia działań militarnych, dolało oliwy do ognia w sprawie narastającego kultu Ukraińskiej Powstańczej Armii na Ukrainie. Konfederacja i PiS wezwały premiera do natychmiastowego zdymisjonowania wiceministra, ale bez efektu. Co więcej, Donald Tusk zarzucił opozycji, że przyczyną krytyki Szeptyckiego było jego ukraińskie pochodzenie.

UPA jak Żołnierze Niezłomni? Dorota Gawryluk skrytykowała Szeptyckiego za jego słowa

Słowa wiceministra zostały także poruszone w programie "Kalejdoskop Wydarzeń" na antenie Polsat News, prowadzonym przez Dorotę Gawryluk i Jana Wróbla. Dziennikarka zwróciła uwagę na fakt, który do tej pory nie był podnoszony w mediach mainstreamowych, że Ukrainiec jest członkiem polskiego rządu. Istota jej wypowiedzi nie sprowadzała się jednak do pochodzenia polityka, lecz wyraźnie dotyczyła słów, które Szeptycki wypowiedział.

Doniesienie do KRRiT

Jak informuje "Rzeczpospolita" na słowa dziennikarki Polsat News zareagowała Agnieszka Kublik z "Gazety Wyborczej". "Gdy pytanie może dać początek nagonki na innych, dzieje się tragedia. Bo pytanie o rasę, pochodzenie, język, religię, obywatelstwo czy orientację seksualną może skończyć się hasłami o »Polsce dla Polaków«. Całej Polsce: na uczelniach, w urzędach, mediach, szpitalach, sklepach, autobusach, tramwajach, na ulicach. Na cmentarzach też?" – cytuje dziennikarkę "GW".

Kublik zapowiedziała skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, powołując się na artykuł 18 ustawy o radiofonii i telewizji, mówiący m.in. o zakazie w przekazach medialnych treści dyskryminujących ze względu na pochodzenie etniczne.

Na razie nie wiadomo, na czym konkretnie miałaby polegać w tej sytuacji dyskryminacja. Gawryluk wyraziła bowiem obiekcje wobec postawy politycznej wiceministra. Jak mówiła, "sprzeciwiał się podnoszeniu kwestii Wołynia", "gloryfikował UPA" i "reprezentuje interesy ukraińskie".

Czytaj też:

Tusk ostro zaatakował w Sejmie opozycję za krytykę słów SzeptyckiegoCzytaj też:

Czarnek o zbrodniach UPA. Ostre słowa do TuskaCzytaj też:

"Uważamy za niedopuszczalne". Ukraińskie władze stają w obronie Szeptyckiego