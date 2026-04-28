Wotum nieufności wobec minister. Sejmowa komisja zdecydowała

PiS oraz Konfederacja złożyły wspólny wniosek o odwołanie minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski. Opozycja zarzuca jej m.in. brak działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków unijnej polityki klimatycznej dla Polski, szczególnie w zakresie systemu ETS, a także chaos wokół programu "Czyste Powietrze" oraz liczne niedociągnięcia w zarządzaniu systemem kaucyjnym. We wniosku pojawiło się łącznie 17 zarzutów.

We wtorek (28 kwietnia) sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa negatywnie zaopiniowana wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Hennig-Kloski. W głosowaniu wzięło udział 36 posłów. 21 było za negatywnym zaopiniowaniem wniosku, przeciw 15, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Burzliwa dyskusja na sejmowej komisji

– Nie znam ani jednego polityka koalicji rządowej, który wypowiadałby się na pani temat pozytywnie. Pani zostanie zdymisjonowana, nawet przez Donalda Tuska, bo jest pani tak niekompetentna, jest takim wstydem dla polskiego państwa – zwrócił się do Pauliny Hennig-Kloski w trakcie wtorkowej debaty poseł PiS Janusz Kowalski.

– To, z czym mamy dzisiaj do czynienia, to jest ewidentnie wniosek o charakterze politycznym, a nie merytorycznym. To jest próba testowania jedności koalicji, przykrywania afer w waszym obozie politycznym. Nikt rozsądny się na to nie nabierze – mówiła z kolei Barbara Oliwiecka, która należy do klubu parlamentarnego Centrum.

Polska 2050 spotkała się z Hennig-Kloską

We wtorek wieczorem Polska 2050 poinformowała o spotkaniu z Hennig-Kloską. "To dobrze, że Paulina Hennig-Kloska przyjęła zaproszenie na spotkanie naszego Klubu Parlamentarnego. Rozmowa o Czystym Powietrzu i systemie kaucyjnym trwa" – czytamy.

Sejm będzie głosował nad wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska w czwartek (30 kwietnia).

