Afera wokół programu "Czyste Powietrze". Minister: Badamy każdą złotówkę

Na polecenie Europejskiej Prokuratury funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do budynków Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. O sprawie jako pierwsza poinformowała Wirtualna Polska. Akcja CBA miała związek z programem "Czyste Powietrze". To ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców i docieplenia domów jednorodzinnych. Jego celem jest walka ze smogiem.

Prokuratura Europejska prowadzi postępowanie w sprawie niedopełnienia obowiązku przez funkcjonariuszy publicznych w związku z opracowaniem zasad funkcjonowania i wdrożenia kolejnych etapów programu "Czyste Powietrze". W 2022 r. przeprowadzono znaczące zmiany w projekcie, wprowadzając prefinansowanie bez niezbędnych zabezpieczeń. W 2023 r. zostały zniesione limity kosztów jednostkowych dla termomodernizacji. Jak wskazał rzecznik resortu klimatu Marek Pogorzelski, wprowadzone zmiany stały się źródłem późniejszych problemów beneficjantów i nieuczciwych praktyk niektórych wykonawców. Chodzi o około 700 postępowań prowadzonych przez prokuratury, w tym Prokuraturę Europejską, oraz policję.

"Nie ma mowy". Hennig-Kloska o programie "Czyste Powietrze"

"Od wielu miesięcy badamy uważnie każdą złotówkę wydaną w programie »Czyste Powietrze«. Obecnie MKiŚ kończy dodatkową kontrolę potwierdzającą prawidłowość i legalność poniesionych wydatków, które już wcześniej zostały zweryfikowane przez NFOSiGW i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska. Musimy mieć pewność, że wszystkie granty wysłane do certyfikacji Komisji Europejskiej są zgodne z zasadami wydawania środków europejskich" – oświadczyła we wpisie na platformie X Paulina Hennig-Kloska.

"Nie ma mowy, abyśmy certyfikowali wydatki dotknięte nadużyciami finansowymi, nieprawidłowościami czy wydatki, które są przedmiotem postępowań prowadzonych przez organy ścigania" – zapewniła minister klimatu.

"Jutro wyjedzie od nas pierwsza pula zweryfikowanych na wielu etapach rozliczeń o łącznej wartości 500 mln złotych. W trakcie weryfikacji są też kolejne wydatki na ponad 900 mln zł. Do połowy maja planujemy certyfikować dotacje o łącznej wartości 1,5 mld zł. To dziś bardzo ważny proces, który potwierdzi skuteczności naszych działań w programie »Czyste Powietrze«. Ten harmonogram dobrze znają współpracujący z nami urzędnicy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Sugerowanie nieprawdy całkowicie zbędne" – napisała Hennig-Kloska.

Czytaj też:

Chcą się spotkać z minister klimatu. "Oczekujemy odpowiedzi na pytania"