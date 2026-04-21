CBA weszło do Ministerstwa Klimatu. "Polecenie Prokuratury Europejskiej"

O sprawie jako pierwsza poinformowała Wirtualna Polska. Jak potwierdził rzecznik resortu, Marek Pogorzelski, CBA weszło do resorty na polecenie Prokuratury Europejskiej, a powodem jest program "Czyste Powietrz" – jeden z największych programów społeczno-klimatycznych w Europie.

"Postępowanie prowadzone jest przez Prokuraturę Europejską w sprawie niedopełnienia obowiązku przez funkcjonariuszy publicznych w związku z opracowaniem zasad funkcjonowania i wdrożenia kolejnych etapów programu Czyste Powietrze. W 2022 roku przeprowadzono znaczące zmiany w programie Czyste Powietrze wprowadzając prefinansowanie bez niezbędnych zabezpieczeń, a w 2023 zostały zniesione limity kosztów jednostkowych dla termomodernizacji" – przekazał.

Pogorzelski dodał, że wprowadzone zmiany stały się źródłem późniejszych problemów beneficjantów i nieuczciwych praktyk niektórych wykonawców. Chodzi o około 700 postępowań prowadzonych przez prokuratury, w tym Prokuraturę Europejską, oraz Policję.

Portal przekazał nieoficjalnie, że kontrole są przeprowadzane również w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Służby też mają domagać się dokumentów od Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. To właśnie ten resort zarządza funduszami unijnymi w Polsce.

WP przypomina, że nie tak dawno samo MFiPR zgłaszało wątpliwości co do dokumentów składanych przez ministerstwo klimatu. W związku z wątpliwościami to wstrzymał nawet rozliczanie programu "Czyste Powietrze" z Komisją Europejską do czasu wyjaśnienia sprawy.

"Czyste Powietrze". Program od dawna budził kontrowersje

"Czyste Powietrze" jest realizowany przez NFOŚiGW we współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) i pod nadzorem Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Program wspiera termomodernizację polskich domów oraz wymianę pozaklasowych kotłów na paliwa stałe, tzw. kopciuchów. Dotacje kierowane są do właścicieli domów jednorodzinnych. Celem programu jest zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza, przypomniano.

Tymczasem przedsiębiorcy, którzy przystąpili do programu i wykonywali na zlecenie gospodarstw domowych ekologiczne instalacje, protestują przeciwko nieprawidłowościom i zatorom w płatnościach, które doprowadziły dużą część z nich do poważnych problemów z płynnością finansową.

– Nikt nie ukrywa, bo to są jawne statystyki, że nadużycia w tym programie były. Zakładam, że przy dużych masowych programach wsparcia zawsze takie nadużycia się będą zdarzały. Tylko, panie redaktorze, myślę, że ministerstwo i rząd wylewają dziecko z kąpielą – powiedział działacz Stowarzyszenia Czystego Powietrza i Energii Grzegorz Furmann.

Czytaj też:

Były szef stołecznej policji dostał pracę w Orlenie. Ustalenia mediówCzytaj też:

Tajemnicza Rosjanka i Giertych. "Ta sprawa była znana już za rządów PiS"