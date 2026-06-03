Odwołani przez Sutryka wiceprezydenci mają już posady w zarządach spółek miejskich

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk miał uzyskać absolutorium dzięki głosom radnych KO, a w zamian zgodzić się na odwołanie dwóch swoich najbliższych współpracowników – Renaty Granowskiej i Michała Młyńczaka. Oboje szybko otrzymali jednak nowe stanowiska w miejskich spółkach – donosi Radio Zet. "Poparcie było efektem porozumienia Sutryka z liderem Koalicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku Michałem Jarosem. Media lokalne donosiły, że w zamian za poparcie prezydent Wrocławia zgodził się na wymianę swoich dwóch wiceprezydentów" – czytamy.

"Miękkie lądowanie" w spółkach

Była pierwsza wiceprezydent Wrocławia Renata Granowska została członkiem zarządu MPK Wrocław. Spółka tłumaczy decyzję potrzebą rozszerzenia zarządu i wykorzystania jej doświadczenia w administracji publicznej oraz pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Krytycy zwracają uwagę na brak otwartego konkursu. Drugi odwołany wiceprezydent, Michał Młyńczak, objął z kolei stanowisko prezesa miejskiej spółki odpowiadającej za gospodarkę odpadami Ekosystem. Spółka ta znajduje się w centrum kontrowersji związanych z tzw. aferą śmieciową. Ekosystem był przedmiotem zainteresowania CBA po problemach z przetargami na odbiór odpadów. Agenci zabezpieczali dokumentację dotyczącą postępowań prowadzonych w latach 2019–2025. Według spółki, Młyńczak jest wzmocnieniem. Wskazano na "jego wiedzę z zakresu prawa administracyjnego i gospodarczego oraz znajomość specyfiki sektora publicznego". Dotychczasowy prezes – Paweł Karpiński – został wiceprezesem. Ekosystem odpowiada m.in. za prowadzenie PSZOK‑ów oraz za wywóz śmieci.

Portal Radia Zet przypomina wcześniejsze przypadki przechodzenia urzędników do miejskich spółek.

Mieszkańcy Wrocławia nie kryją oburzenie. Zacytowano wypowiedzi Wrocławian: "Przecież to żadna nowość, tak jest w mieście od lat"; "Mam nadzieję że ktoś zrobi tu porządki – i nie chodzi tylko o Sutryka, ale całe to towarzystwo wzajemnej adoracji";:Kolesiostwo zawsze było, jest i będzie"; "Nie mają wstydu".

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