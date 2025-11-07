"Czyste Powietrze". Tyle wyniosły wypłaty

Kwota wypłat w ostatnich dwóch latach jest większa niż w poprzednich pięciu latach łącznie.

"Czyste Powietrze" jest jednym z największych programów społeczno-klimatycznych w Europie. Realizuje go NFOŚiGW we współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) i pod nadzorem Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Program wspiera termomodernizację polskich domów oraz wymianę pozaklasowych kotłów na paliwa stałe, tzw. kopciuchów. Dotacje kierowane są do właścicieli domów jednorodzinnych. Celem programu jest zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza, przypomniano.

Miliardy złotych dla beneficjentów programu

Od początku realizacji programu "Czyste Powietrze", który ruszył we wrześniu 2018 roku, wypłacono do beneficjentów niemal 18,5 mld zł. Najwięcej wypłat zrealizowano w 2024 i 2025 roku – łącznie jest to ponad 10,2 mld zł.

"Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie w programie 'Czyste Powietrze' przekroczyła milion. Właściciele domów sukcesywnie realizują inwestycje – wymieniają źródła ciepła, ocieplają przegrody, wymieniają stolarkę okienną i drzwiową, poprawiając standard energetyczny swoich domów. Dotychczas zakończyli 551 tys. inwestycji termomodernizacyjnych, w ramach których wymieniono 450 tys. kopciuchów" – czytamy dalej.

Od 31 marca 2025 roku program "Czyste Powietrze" działa w nowej formule. Wprowadzona reforma opiera się na dwóch kluczowych elementach: obowiązkowym potwierdzeniu standardu energetycznego domu oraz systemie lokalnych operatorów. Nowa konstrukcja programu lepiej chroni beneficjentów przed błędami inwestycyjnymi i nieuczciwymi wykonawcami.

Co proponują operatorzy?

W nowej odsłonie programu operatorzy – gminy i WFOŚiGW – stali się pierwszym punktem kontaktu dla mieszkańców. Oferują kompleksowe wsparcie: od analizy potrzeb, przez pomoc w formalnościach, aż po wizytację zakończonej inwestycji. W całej Polsce działa już ponad 1300 operatorów, a 90 proc. gmin prowadzi punkty konsultacyjne programu "Czyste Powietrze". Do tej pory operatorzy złożyli 17,6 tys. wniosków, co stanowi ponad 40 proc. nowych zgłoszeń, podano również.

Finansowanie programu "Czyste Powietrze" jest zabezpieczone dzięki pozyskanym przez obecny rząd środkom: 13 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), 7,9 mld zł z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) oraz 10 mld zł z Funduszu Modernizacyjnego.

