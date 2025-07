Rządowy program z nowymi wytycznymi. Ma być sprawniej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) odpowiadając na postulaty przedsiębiorców zaangażowanych w realizację programu priorytetowego "Czyste powietrze", przekazał do wojewódzkich funduszy (WFOŚiGW) wytyczne mające usprawnić i przyspieszyć obsługę przez nie wniosków o płatność złożonych przez beneficjentów – podał NFOŚiGW.

"NFOŚiGW w porozumieniu z Ministerstwem Klimatu i Środowiska zobowiązuje WFOŚiGW do nadania najwyższego priorytetu procesom rozpatrywania zaległych wniosków o płatność, a tym samym do rozliczenia wszystkich prawidłowo złożonych wniosków o płatność złożonych w 2024 roku oraz realizacji wypłaty dotacji – nie później niż do dnia 30 września 2025 roku" – czytamy w komunikacie.

NFOŚiGW w porozumieniu z MKiŚ potwierdza konieczność dokonywania przez WFOŚiGW wypłat środków w ciągu 3 dni roboczych od daty zatwierdzenia wniosku o płatność do wypłaty. Oznacza to także konieczność niezwłocznego rozliczenia wniosków o płatność, które zostały dotychczas poddane ocenie i zatwierdzone przez WFOŚiGW, oraz realizacji wypłaty dotacji. Jednocześnie NFOŚiGW wzywa WFOŚiGW do stosowania jednoznacznych i spójnych komunikatów dotyczących statusu wniosków o płatność, podano także.

Bezzwłoczne płatności

"NFOŚiGW rekomenduje WFOŚiGW, aby w przypadku gdy jedyną wątpliwością jest wysokość stawek kosztów jednostkowych, realizowane były możliwie bezzwłocznie płatności w wysokościach odpowiadających stawkom kosztów opublikowanych na stronie www.czystepowietrze.gov.pl. Pozostała część płatności będzie realizowana po przekazaniu wyjaśnień, uzupełnień lub dodatkowych dokumentów i w zależności od ich uznania przez WFOŚiGW" – czytamy dalej.

NFOŚiGW potwierdza, że w przypadku umów o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem, wnioski o płatność rozliczające zaliczkę muszą zostać złożone przez beneficjentów do WFOŚiGW nie później niż 30 dni po upływie terminu 120 dni od daty wypłaty zaliczki dotyczącej realizacji danego przedsięwzięcia dofinansowanego w ramach programu priorytetowego "Czyste powietrze" – podsumowano.

