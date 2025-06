Orlen otrzyma 1,7 mld zł dofinansowania na dwa programy wodorowe

Wsparcie w formie dotacji zostanie wykorzystane do produkcji wodoru odnawialnego w procesie elektrolizy zasilanej OZE oraz wodoru niskoemisyjnego produkowanego z odpadów komunalnych.

"Energia jutra zaczyna się dziś. Tak nazwaliśmy naszą strategię do 2035 r. Dla nas to nie tylko hasło, ale jednoznaczne zobowiązanie i słowa, w które wierzymy. Dlatego już dziś budujemy nasze zdolności wodorowe. Niemal 2 mld zł, które pozyskaliśmy dla projektów Hydrogen Eagle oraz Green H2, pozwolą przyspieszyć inwestycje w tym obszarze. Dzięki funduszom z Krajowego Planu Odbudowy będziemy mogli sprawniej rozwijać i budować infrastrukturę wytwarzania tego paliwa, w efekcie wzmacniając krajową i europejską sieć produkcji wodoru. To także wsparcie rozwoju tej technologii przyszłości, która będzie jedną ze ścieżek dekarbonizacji" – powiedział prezes Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie.

Wodór odnawialny i niskoemisyjny

W perspektywie do 2035 roku koncern zakłada rozbudowę portfela projektów produkcji wodoru poprzez proces elektrolizy o łącznej mocy około 0,9 GW, z czego w Polsce planowane jest około 0,7 GW. Pozostała część zapotrzebowania będzie zaspokajana importem wodoru lub jego pochodnych szlakami morskimi, w miarę dostępności infrastruktury importowej, podkreślono w materiale.

Hydrogen Eagle to program zakładający budowę zdywersyfikowanych źródeł wodoru odnawialnego i niskoemisyjnego. Wodór będzie produkowany zarówno z odnawialnych źródeł energii, jak również z odpadów komunalnych w technologii Waste-to-hydrogen.

Green H2 to projekt Lotos Green H2, spółki celowej wchodzącej w skład Grupy Orlen, którego celem jest produkcja wodoru odnawialnego, wykorzystywanego w procesach rafineryjnych przy produkcji paliw w Gdańsku. Program zakłada instalację elektrolizera o mocy 100 MW połączonego z instalacją magazynowania energii. Niedawno fundusz Orlen VC zainwestował w firmę Hystar, producenta wysoce wydajnych elektrolizerów PEM do masowej produkcji zeroemisyjnego wodoru. Inwestycja zapewni wsparcie technologiczne dla projektów wodorowych realizowanych w Grupie Orlen, wskazano również.

Dotacje dla projektów Grupy Orlen zostały przyznane w ramach trzeciej części programu B2.1.1 "Inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzanie, magazynowanie i transport wodoru". Operatorem konkursu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, a pieniądze pochodzą z KPO.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

