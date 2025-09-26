Ogromne wydatki, rekordowy deficyt. Rząd przyjął budżet na 2026 rok

Dokument, jak wynika z informacji przedstawionych przez KPRM, zakłada "utrzymanie stabilności finansów publicznych" przy jednoczesnym rekordowym wsparciu dla bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, edukacji, infrastruktury oraz kluczowych programów społecznych.

Dług publiczny ledwie poniżej ustawowego progu

"Budżet na 2026 rok zapewnia stabilność finansów publicznych, przy jednoczesnym zagwarantowaniu rekordowych wydatków na bezpieczeństwo, zdrowie, edukację oraz inwestycje infrastrukturalne i energetyczne" – czytamy w oficjalnym komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu. Założone prognozy przewidują wzrost PKB o 3,5 proc. oraz spadek inflacji do proc. Jednocześnie dochody państwa mają wynieść 647,2 mld zł, wydatki – 918,9 mld zł, a deficyt budżetowy – 271,7 mld zł. Relacja długu publicznego do PKB ma osiągnąć 53,8 proc., pozostając niewiele poniżej ustawowego progu 55 proc.

Na obronność rząd planuje przeznaczyć ponad 200 mld zł, co stanowi 4,81 proc. PKB, z przeznaczeniem na modernizację sił zbrojnych i wzmocnienie systemu bezpieczeństwa. Na ochronę zdrowia zaplanowano 247,8 mld zł (6,81 proc. PKB), z naciskiem na rozwój infrastruktury medycznej i wzmocnienie kadry. Wydatki na edukację i naukę wzrosną o 1 mld zł w porównaniu z 2025 r., obejmując m.in. podwyżki dla nauczycieli oraz wsparcie badań naukowych. Transport i infrastruktura otrzymają łącznie 53,9 mld zł, w tym 20,1 mld zł z budżetu centralnego.

Budżet zakłada kontynuację programów społecznych

Kontynuowane będą główne programy społeczne: "Rodzina 800+" – ok. 61,7 mld zł, 13. i 14. emerytura – 31,8 mld zł, program "Aktywny Rodzic" – 6 mld zł. Zwiększone zostaną środki na program in-vitro (do 600 mln zł) oraz na telefon zaufania (30 mln zł). Od 1 marca przewidziano także waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych, której koszt szacuje się na 22 mld zł. Zasiłek pogrzebowy ma wzrosnąć do zapowiadanych 7 tys. zł.

W projekcie nie pominięto także wydatków na mieszkalnictwo. Przeznaczono na ten cel 8,7 mld zł (z czego 6,7 mld zł z budżetu państwa), a 6 mld zł trafi na ochronę środowiska w ramach programu "Czyste Powietrze". Główne źródła dochodów budżetu to: VAT – 341,5 mld zł, akcyza – 103,3 mld zł, CIT – 80,4 mld zł i PIT – 32 mld zł. Rząd podkreśla, że projekt przygotowano w zgodzie ze stabilizującą regułą wydatkową, a deficyt będzie pokrywany m.in. z emisji obligacji i środków unijnych. W budżecie przewidziano także mechanizmy buforowe, które mają umożliwić elastyczne reagowanie na ewentualne zmiany gospodarcze i inflacyjne.

