Rząd szuka rozwiązania. KPO zwiększa dług Polski o ok. 100 mld złotych

W piątek rząd zdecyduje o znaczącej rewizji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Chodzi o redukcję części pożyczkowej aż o 5,1 mld euro – informuje "Rzeczpospolita".

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej argumentuje, że jest to konieczne ze względu na krótki czas, jaki nam pozostał do pełnego wykorzystania unijnych środków. Za zmniejszeniem części pożyczkowej przemawia też ograniczenie presji na budżet państwa w 2026 r.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański wyliczał, że zadłużenie Polski na koniec 2026 r. ma wynieść 66,8 proc. PKB, ale bez uwzględniania KPO byłoby to 63,7 proc. PKB. Realizacja unijnego programu zwiększa nasz dług w ujęciu unijnym, o ok. 3 pkt proc., czyli o 100-120 mld zł. Co istotne to właśnie m.in. szybki przyrost długu stał się podstawą do zmiany perspektywy oceny ratingowej dla Polski przez agencje Fitch i Moody’s.

Pożyczka jak każda inna

Dlaczego unijne fundusze zamiast być neutralne, pogłębiają zadłużenie? – W zasadzie to było wiadome od samego początku. KPO w części pożyczkowej to nic innego jak pożyczka od, powiedzmy, Komisji Europejskiej. Co prawda na niski proc., ale po prostu zwiększa poziom naszego zadłużenia – wyjaśnia Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan.

Wypłata środków z KPO powinna być rozłożona na pięć lat, jednak w przypadku Polski pieniądze długo blokowano, a teraz mamy dostać ich wiele naraz i to do tego w ostatniej chwili, bo KPO musi być wykorzystany do sierpnia 2026 r. – zauważa "Rz". – I dla budżetu w 2026 r. rzeczywiście może stanowić to spore obciążenie. Tym większe, że pandemia wydaje się być dawno za nami, za to w tzw. międzyczasie finanse publiczne znalazły się pod presją ogromnych wydatków na obronność– komentuje Zielonka.

