Polska firma zarobi na SAFE. Jej produkt zachwycił rumuńską armię

Jak informuje portal Defense Romania, polska firma Grupa WB ma otrzymać zamówienie na drony od rumuńskiej armii w ramach programu SAFE. Wartość kontraktu to niemal 147 mln euro. Polacy sprzedadzą Rumunom systemy Warmate. To polski produkt zaprojektowany jako broń precyzyjna. Sprawdza się on w działaniach specjalnych i wojnie hybrydowej. Jego głównym atutem jest zdolność do samodzielnego odnajdywania celu i eksplozji tuż nad nim.

Warmate są wykorzystywane bojowo na Ukrainie przeciwko wojskom rosyjskim. Swoje Warmate mają również na stanie siły zbrojne Turcji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Gruzji, Polski oraz niebawem prawdopodobnie również Korei Południowej.

Dziennikarze portale twierdzą, że zakup systemu może być sfinalizowany wspólnie z Polską. Pozwoliłoby to uzyskać obu państwom korzystniejsze warunki finansowe, logistyczne i szkoleniowe.

Unijny program SAFE

SAFE to unijny mechanizm zadłużenia celem finansowania inwestycji militarnych. Chętne państwa UE mogą zaciągnąć pożyczki za pośrednictwem UE. Ostateczne decyzje o finansowaniu poszczególnych projektów należą do Komisji Europejskiej. Lista projektów, jakie mają być zrealizowane w Polsce na razie nie jest jawna. Donald Tusk chce zaciągnąć unijny kredyt w wysokości 44 miliardów euro (ok. 185 miliardów zł plus odsetki). Kredyt ma być spłacany w euro przez maksymalnie 45 lat.

Do programu rzeczywiście zgłosiło się 18 państw, przy czym o ile rząd Polski zamierza zaciągnąć prawie 44 miliardy euro, to pozostałe 17 państw wnioskowało o kwoty o wiele niższe. Druga na liście Rumunia chce pożyczyć niecałe 17 mld euro, Włochy niecałe 15 mld, dalej na liście jest Belgia – nieco ponad 8 mld, a za nią Litwa ok. 6 mld. Zdecydowana większość państw planuje pożyczyć około jednego, dwóch, trzech miliardów euro

