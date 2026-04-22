"Kosiniak-Kamysz walczy, Tusk nie chciał słyszeć". Co dalej z projektem ustawy?

24 marca PSL złożył w Sejmie projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz nawiązał do propozycji prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie "SAFE 0 proc.". Zwrócił przy tym uwagę na błędy, jakie jego zdaniem zostały zawarte w projekcie przedstawionym przez głowę państwa.

– Złożyliśmy przed chwilą u marszałka Sejmu ustawę o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych autorstwa klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego, która naprawia błędy projektu prezydenckiego – powiedział szef MON na wtorkowej konferencji prasowej.

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że politycy PSL zmienili "kilka obszarów w tym przedłożeniu" i składają projekt jako inicjatywę poselską. – Rozszerzyliśmy zakres podmiotowy działania funduszu, bardzo wiele uwagi poświęcamy służbom takim jak Policja czy Straż Graniczna – zaznaczył.

– Zmienił się skład też komitetu sterującego czy rady, która zatwierdza program, oczywiście jest i przedstawiciel pana prezydenta, ale jest przedstawiciel pana premiera, czego nie było, rząd ma władztwo w tym zakresie w tym funduszu i to jest konstytucyjnie zgodne. Rząd podejmuje decyzje, na co idą te środki i w tej ustawie jest to dokładnie zagwarantowane – dodał.

W przyszłym tygodniu przełom w sprawie projektu?

Portal Onet.pl informuje w środę, że wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wciąż walczy o projekt finansowania zbrojeń, który w nieco innej wersji złożył w Sejmie prezydent Karol Nawrocki.

Jednak – jak wynika z informacji portalu – premier Donald Tusk od początku był sceptyczny co do projektu i "nie chciał słyszeć o realizacji tego pomysłu".

– W przyszłym tygodniu sprawa powinna się wyjaśnić – powiedział portalowi polityk PSL.

Z kolei ważny polityk koalicji rządowej przekazał serwisowi, iż "niewykluczone, że inicjatywa PSL będzie rządowa".

– Dyskusje trwają. Kosiniak-Kamysz rozmawiał na ten temat z Tuskiem – dodał.

