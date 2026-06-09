Komorowski nierozpoznany na bazarze. "Podszedł do mnie jakiś pan"

O niecodziennej sytuacji Komorowski opowiedział w TVP Info. – Wchodzę na bazar w Suwałkach, zaczepia mnie jakiś pan i mówi: "zbieram podpisy przeciwko temu SAFE-owi" – relacjonował, dodając, że nie został rozpoznany.

Były prezydent zwrócił mężczyźnie uwagę, że mieszka na tzw. przesmyku suwalskim, a zbiera podpisy, żeby "pozbawić polskich żołnierzy uzbrojenia". – Jak armia rosyjska pójdzie (na Polskę – red.), to tędy – argumentował.

– Są ludzie, którzy są kompletnie odporni na wszelką logikę w myśleniu, tym bardziej o polityce. Ale do tych to w ogóle nie warto się specjalnie zwracać. Natomiast ogromna większość Polaków jednak jest ludźmi racjonalnymi – ocenił.

Komorowski: SAFE jak plan Marshalla, Nawrocki i PiS jak komuniści

Komorowski skrytykował Karola Nawrockiego za zawetowanie ustawy dotyczącej SAFE. Decyzję prezydenta porównał do odrzucenia przez polskich komunistów planu Marshalla, amerykańskiego programu pomocy gospodarczej dla zniszczonej II wojną światową Europy.

– Polscy komuniści odrzucili plan Marshalla, bo był amerykański. Politycy PiS i prezydent Nawrocki chcieli odrzucić SAFE, bo jest europejski – przekonywał. Jak dodał, "decyzja komunistów polskich pozbawiła Polskę szansy na odbudowę Polski".

– Obóz Nawrockiego chciał pozbawić Wojsko Polskie pieniędzy – oświadczył były prezydent.

Weto prezydenta nie powstrzymało rządu

SAFE, czyli Security Action for Europe, to uruchomiony przez Unię Europejską program mający zwiększyć bezpieczeństwo państw członkowskich w obliczu rosnących napięć geopolitycznych i wojny na Ukrainie. Inicjatywa ma również wspierać rozwój europejskiego przemysłu zbrojeniowego oraz zwiększyć zdolności obronne krajów UE.

Polska jako pierwsza w UE podpisała 8 maja w Warszawie umowę z Komisją Europejską dotyczącą pożyczki do 43,7 mld euro w ramach programu SAFE na zakupy zbrojeniowe. Premier Donald Tusk ocenił, że to przełomowy moment dla Polski i dla UE.

Umowa została zawarta mimo weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy wdrażającej SAFE.

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