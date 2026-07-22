Fryzury i makijaż Kidawy-Błońskiej za ponad 20 tys. zł. Na koszt podatnika

Kancelaria Senatu przeznaczyła ze swojego budżetu 20 325,20 zł na "przygotowanie do wystąpień publicznych i medialnych" marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. W praktyce oznacza to fryzjerstwo i makijaż.

Umowę podpisano 1 lipca br. z warszawskim salonem Osman Atelier. Zwrócił na to uwagę użytkownik platformy X @obserwujesobie. "O ja naiwny! Byłem przekonany (serio), że politycy za fryzjera, to se sami płacą. A tu proszę, ciocia Małgonia i fryzury na koszt podatnika. Ciekawe, czy chociaż tipa zostawia?" – czytamy.

To nie pierwszy raz, gdy wydatki Kancelarii Senatu wzbudzają kontrowersje. W ubiegłym roku Senat przyznał Fundacji Otwarty Dialog ponad 57 tys. zł na organizację "Londyńskich czwartków literackich". Problem w tym, że żaden z rzekomo zaproszonych pisarzy o tym nie wiedział. Ostatecznie fundacja musiała zwrócić całość dotacji. Taką decyzję wydał Senat po przeprowadzonej kontroli. Umowa została rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

Stacja wPolsce24 zauważyła, że wątpliwości budziły również wydatki na modernizację strony internetowej i intranetowej (prywatnej, wewnętrznej sieci) za blisko 140 tys. zł.

Niedoszła kandydatka na prezydenta

Małgorzata Kidawa-Błońska należy do Platformy Obywatelskiej (obecnie Koalicji Obywatelskiej) od 2001 r. W latach 2006-2013 kierowała warszawskimi strukturami partii. W 2002 r. została wybrana na radną m. st. Warszawy, a w 2005 r. po raz pierwszy została posłem. W 2014 r. pełniła funkcje rzecznika prasowego rządu Donalda Tuska oraz sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 25 czerwca 2015 r. została marszałkiem Sejmu, a 30 czerwca 2015 r. ówczesny prezydent Bronisław Komorowski powołał ją w skład Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

3 września 2019 r. Kidawa-Błońska została wysunięta przez KO na kandydata na premiera po ewentualnym zwycięstwie w wyborach parlamentarnych. Natomiast w grudniu 2019 r. została nominowana na kandydatkę w wyborach prezydenckich w 2020 r. Głosowanie wyznaczone na 10 maja 2020 r. nie odbyło się z powodu pandemii COVID-19. 15 maja 2020 r. Kidawa-Błońska ogłosiła rezygnację z ubiegania się o urząd głowy państwa.

13 listopada 2023 r. Małgorzata Kidawa-Błońska została wybrana na stanowisko marszałka Senatu.

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