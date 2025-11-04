Senat zdecydował ws. umowy z FOD. "Ze skutkiem natychmiastowym"

W ramach konkursu zorganizowanego przez polski Senat ponad 57 tys. zł trafiło do fundacji Otwarty Dialog. Środki miały zostać przeznaczone na organizację "Londyńskich czwartków literackich".

Spotkania widmo w Londynie. Na co FOD wykorzystała środki z Senatu?

Jak ustaliła w październiku Wirtualna Polska, we wniosku konkursowym FOD i nieistniejącego dziś wydawnictwa napisano, że w organizowanych przez nie spotkaniach w Londynie wezmą udział m.in. prof. Norman Davies, dziennikarka Renata Grochal, czy pisarze Jakub Żulczyk i Igor Brejdygant. Problem w tym, że żadne z nich nie wyraziło chęci udziału w takim przedsięwzięciu. Zamiast promocji polskiej literatury, pieniądze poszły na spotkania z antypisowskimi działaczami. Zorganizowano spotkanie m.in. z Aleksandrą Sarną, autorką książek "Debil" i "Alfons" o byłym oraz obecnym prezydentach RP.

WP ustaliła, że w swoim wniosku FOD zobowiązała się do organizacji spotkań w określonych dniach: 8 maja, 5 czerwca, 4 września, 2 października, 6 listopada i 4 grudnia. "Dotychczas żadne nie odbyło się w terminie. A jedynie w jednym uczestniczyły osoby wpisane do wniosku" – czytamy.

Po publikacji WP sprawie postanowił przyjrzeć się Senat. Decyzja o wszczęciu kontroli zapadła na wniosek marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Celem procedury było sprawdzenie zgodności opisu projektu z jego faktyczną realizacją.

Koniec kontroli Senatu. FOD musiała zwrócić dotację

Okazuje się, że sprawa ma swój szybki finał. "W wyniku postępowania sprawdzającego wszczętego na wniosek marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej ws. projektu 'Londyńskie Czwartki Literackie', potwierdzono nienależyte wykonanie umowy. W związku z tym umowa z oferentem Fundacją Otwarty Dialog została rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym" – poinformowała w opublikowanym w poniedziałek oświadczeniu Kancelaria Senatu.

Z przekazanej informacji wynika, że fundacja dokonała zwrotu dotacji w całości.

Czytaj też:

Kontrowersyjna dotacja. Senat wszczyna kontrolę

Czytaj też:

Kontrowersyjna dotacja Senatu. Ujawniono zdumiewające szczegóły

Czytaj też:

Kidawa-Błońska niezagrożona? Wiadomo, czy zachowa stanowisko