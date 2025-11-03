Kidawa-Błońska niezagrożona? Wiadomo, czy zachowa stanowisko

Na drugim listopadowym posiedzeniu Sejmu dojdzie do zmiany na stanowisku marszałka Sejmu. Szymon Hołownia odda funkcję Włodzimierzowi Czarzastemu.

– Umówiliśmy się, że 13 listopada ja złożę rezygnację ze skutkiem na 19 listopada, dlatego że 19 listopada to jest dzień, w którym jest posiedzenie Sejmu – tłumaczył w październiku lider Polski 2050.

Kidawa-Błońska pozostanie marszałkiem Senatu

Zapisy umowy koalicyjnej, które uzgodniono jesienią 2023 roku, przewidują potencjalną zmianę na stanowisku marszałka Senatu.

„Kandydatką koalicji na marszałka Senatu RP w okresie od dnia 13 listopada 2023 roku do dnia 13 listopada 2025 roku jest pani Małgorzata Kidawa-Błońska. Kandydata na marszałka Senatu RP na okres od dnia 14 listopada 2025 roku do końca kadencji wskaże Koalicja Obywatelska” – zapisano w umowie.

RMF FM ustalił, że Koalicja Obywatelska nie planuje jednak zmian na tym stanowisku.

– Nie wygląda na to, żeby w Senacie na stanowisku marszałka nastąpiła jakaś zmiana. Umowa koalicyjna dotyczyła Sejmu, to był podział pomiędzy klubami koalicyjnymi. Tymczasem w Senacie stanowisko marszałka jest w gestii Koalicji Obywatelskiej – powiedziała rozgłośni rzecznik prasowa klubu parlamentarnego KO, Dorota Łoboda.

Dodał, że „jeśli byłaby już zmiana, to na kogoś z KO, ale marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska jest świetną marszałek”. – Nie zanosi się na to, żeby cokolwiek zmieniać. Ten zapis to była tylko możliwość – podkreśliła.

Również Magdalena Biejat z Lewicy, wicemarszałek Senatu, przekazała, że nie słyszała o planach dotyczących zmian na stanowisku marszałka. – Jest taka możliwość, ale nie dyskutujemy o tym – relacjonuje. Wszystko wskazuje na to, że Małgorzata Kidawa-Błońska pozostanie na stanowisku – powiedziała.

