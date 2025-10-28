Kontrowersyjna dotacja. Senat wszczyna kontrolę

Na początku października media ujawniły, że w ramach konkursu zorganizowanego przez Senat ponad 57 tys. zł trafiło do fundacji Otwarty Dialog, która w ramach wydarzenia "Londyńskie czwartki literackie" promowała skandaliczne książki. 29 września odbyło się spotkanie z Aleksandrą Sarną, autorką książek "Debil" i "Alfons" o byłym oraz obecnym prezydentach RP.

we wniosku konkursowym FOD i nieistniejące dziś wydawnictwo napisano, że w organizowanych przez nie spotkaniach w Londynie udział wziąć mają m.in. prof. Norman Davies, dziennikarka Renata Grochal, czy pisarze Jakub Żulczyk i Igor Brejdygant. Problem w tym, że żadne z nich nie wyraziło chęci udziału w takim przedsięwzięciu.

Senat wszczyna kontrolę

We wtorek Senat poinformował o wszczęciu kontroli wydatkowania pieniędzy przez fundację.

W nawiązaniu do publikacji medialnych dot. projektu pn. Londyńskie Czwartki Literackie informujemy, że na wniosek Marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej została wszczęta w piątek procedura sprawdzająca pod kątem zgodności opisu projektu z faktyczną realizacją zadania. W przypadku potwierdzenia informacji o nienależytym wykonaniu zadania zostaną podjęte kroki przewidziane w Regulaminie Konkursu Senat-Polonia 2025, włącznie z możliwością odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz żądaniem zwrotu dotacji" – czytamy w wydanym komunikacie.

Kontrowersje wokół spotkań

W swoim wniosku FOD zobowiązała się do organizacji spotkań w określonych dniach: 8 maja, 5 czerwca, 4 września, 2 października, 6 listopada i 4 grudnia. "Dotychczas żadne nie odbyło się w terminie. A jedynie w jednym uczestniczyły osoby wpisane do wniosku" – ustaliła Wirtualna Polska.

Jak podkreśla autor artykułu Szymon Jadczak, środki zamiast na promocję polskiej literatury poszły na spotkania z antypisowskimi działaczami.

Czytaj też:

"Możliwe, że będzie siedział". Minister o polityku PiS