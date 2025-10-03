W Londynie promowano skandaliczne książki. Za pieniądze podatników

Senat RP zorganizował konkurs "Senat-Polonia 2025", który – według założeń – miał kultywować polską kulturę i naukę wśród Polonii.

Ponad 57 tys. zł dla fundacji Otwarty Dialog

Jak czytamy, 57 tys. 700 zł otrzymała fundacja Otwarty Dialog na wydarzenie zatytułowane "Londyńskie czwartki literackie. Spotkania z polonijnymi autorami". Prezesem fundacji jest Ludmyła Kozłovska, a wiceprezesem Marcin Mycielski. Z kolei w radzie fundacji zasiadają: Bartosz Kramek, Michał Boni i Andrzej Wielowieyski

W opisie czytamy, że "projekt zakłada organizację spotkań z polskimi autorami współczesnymi tworzącymi literaturę non-fiction".

"Chcemy zaprosić do Londynu autorów książek opisujących współczesną Polskę z jej problemami i sukcesami. Do wyboru zaproszonych autorów posłużył nam ranking MPIKu i renoma autorów. Chcemy pokazać możliwie jak najpełniejszy obraz rzeczywistości. Spotkania będą adresowane do Polonii oraz osób zainteresowanych Polską i odbywać się będą raz w miesiącu przez sześć kolejnych miesięcy w drugi czwartek miesiąca w sali Theatreship w Londynie" – czytamy.

Dodano, że "wydarzenia obejmują promocję w mediach społecznościowych, promocję czytelnictwa i literatury polskiej, spotkania z pisarzami, dyskusje o książkach, czytanie fragmentów i możliwość zakupu książek z autografem".

"Partnerem projektu jest polskie wydawnictwo Meridian Publishing Ltd. Wydarzeniu towarzyszyć będzie kampania promocyjna w mediach społecznościowych i polonijnych w UK" – wskazano.

W ramach "Londyńskich czwartków literackich" promowano skandaliczne książki

Jak się okazało, w ramach "Londyńskich czwartków literackich" 29 września odbyło się spotkanie z Aleksandrą Sarną, autorką książek "Debil" i "Alfons" o byłym oraz obecnym prezydentach RP.

