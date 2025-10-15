"Udało się zrobić bardzo dużo". Polityk zadowolona z koalicji

Polityk Koalicji Obywatelskiej została zapytana na zorganizowanej w środę konferencji prasowej o to, co rządzącym udało się "dowieźć", a co nie. – Biorąc pod uwagę, w jak bardzo trudnych i niebezpiecznych czasach żyjemy, udało się zrobić bardzo dużo – powiedziała Kidawa-Błońska.

Jak zaznaczyła marszałek Senatu, "cały czas mówimy o zapewnieniu bezpieczeństwa Polsce". – Zakupy na uzbrojenia, na zmienianie uzbrojenia, na współpracę międzynarodową w zakresie i bezpieczeństwa Polski i bezpieczeństwa Europy. To się udało, Polska znowu jest przy tym najważniejszym stole do prowadzenia rozmów o Europie, o bezpieczeństwie – wymieniała parlamentarzystka.

Kidawa-Błońska: Koalicja jest zdeterminowana

Małgorzata Kidawa-Błońska wskazała również na politykę społeczną, prowadzoną przez obecną koalicję rządzącą.

– Udało nam się bardzo dużo zrobić tego, co obiecaliśmy dla polskiej rodziny, żeby rodzina czuła się bezpiecznie. Zachowane zostały wszystkie wsparcia, które były wprowadzone wcześniej, a niektóre nawet zwiększone. Wprowadzono babciowe bardzo potrzebne, żłobki dla wszystkich dzieci, budowa żłobków ruszyła wielkim tempem (...), zwiększono wynagrodzenia dla nauczycieli – mówiła dalej – mówiła marszałek Senatu.

Ze strony polityk Koalicji Obywatelskiej padły stanowcze słowa.

– To się dzieje każdego dnia i muszę powiedzieć, że jeżeli patrzę, jak trudne są te czasy, to te dwa lata naprawdę pokazują, że ten rząd, ta koalicja zdeterminowana jest do tego, aby zapewnić Polakom jak najlepszą jakość życia. Jeżeli popatrzymy na wskaźniki, stajemy się 20. gospodarką świata, mamy najniższą inflację w Europie i najniższe bezrobocie, to świadczy o tym, że gospodarka polska ma się dobrze – podkreśliła Kidawa-Błońska.

