Hołownia: Nie będziemy ściemniać, że wszystko się udało

W środę mijają dwa lata od wyborów parlamentarnych, w wyniku których większość mandatów poselskich zdobył blok trzech komitetów: Koalicji Obywatelskiej (wspólnej listy Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Zielonych), Trzeciej Drogi (Polska 2050 i PSL) oraz Nowej Lewicy. Blok ugrupowań opozycyjnych wobec Prawa i Sprawiedliwości zdobył również większość mandatów w Senacie. W rezultacie rządzące Polską przez osiem poprzednich lat PiS straciło władzę na rzecz koalicyjnego rządu pod wodzą Donalda Tuska.

Hołownia: 15 października wydarzyło się coś, co nie miało prawa się wydarzyć

– 15 października wydarzyło się coś, co zdaniem wszystkich jęczybułów, komentatorów, smerfów marudów, nie miało prawa się wydarzyć. Dokonała się wielka polityczna zmiana w Polsce, ale również społeczna. Pojawiła się znowu nadzieja wśród całej tej beznadziei, która przez osiem lat tylu z nas doprowadzała do pewnego marazmu – mówił w środę w Sejmie marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

Dziękował wszystkim, którzy dwa lata temu poszli na wybory. – Dziękujemy wam z całego serca, niezależnie od tego, na kogo głosowaliście. Dlatego, że wiem to po tych dwóch latach (...) że 75 procent frekwencji pokazuje, że Polacy są odpowiedzialnym narodem – argumentował.

Podkreślił, że PiS-u nie udałoby się odsunąć od władzy bez Polski 2050. Bez niej – zaznaczył – nie byłoby również obecnego rządu.

Koalicja Tuska po dwóch latach rządów. "Nie wszystko udało się zrobić"

– My nie będziemy wam ściemniać, że się udało wszystko zrobić, bo się nie udało, ale te rzeczy, które się udało zrobić, musimy odnotować jako zrobione i nie damy sobie wmawiać, że ich nie ma – oświadczył Hołownia, wymieniając w tym kontekście m.in. lepszą pozycję Polski w Unii Europejskiej i pozyskiwanie z niej środków m.in. na wydatki obronne.

– To są zmiany na pokolenia. To są zmiany, które naprawdę doprowadzą do tego, że Polska za dwa, trzy, pięć, dziesięć lat, o ile nikt po drodze tego nie zepsuje, będzie inna – ocenił marszałek Sejmu.

