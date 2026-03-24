"Będzie kompromitacja". PSL odpowiada Nawrockiemu

Minister obrony narodowej zwrócił uwagę na błędy, jakie jego zdaniem zostały zawarte w projekcie przedstawionym przez głowę państwa.

– Złożyliśmy przed chwilą u marszałka Sejmu ustawę o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych autorstwa klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego, która naprawia błędy projektu prezydenckiego – powiedział szef MON na wtorkowej konferencji prasowej.

Kosiniak-Kamysz już po rozmowie z Czarzastym

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że politycy PSL zmienili "kilka obszarów w tym przedłożeniu" i składają projekt jako inicjatywę poselską. – Rozszerzyliśmy zakres podmiotowy działania funduszu, bardzo wiele uwagi poświęcamy służbom takim jak Policja czy Straż Graniczna – zaznaczył.

– Zmienił się skład też komitetu sterującego czy rady, która zatwierdza program, oczywiście jest i przedstawiciel pana prezydenta, ale jest przedstawiciel pana premiera, czego nie było, rząd ma władztwo w tym zakresie w tym funduszu i to jest konstytucyjnie zgodne – powiedział wicepremier. – Rząd podejmuje decyzje, na co idą te środki i w tej ustawie jest to dokładnie zagwarantowane – dodał.

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że odbył już rozmowę z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. – Oczywiście on podda projekt swoim analizom, ale dziękuję za życzliwość, za otwartość panu marszałkowi. Chciałbym, żeby ten projekt jak najszybciej był procedowany na komisjach i na sali plenarnej – podkreślił szef MON.

Wicepremier: To jest odpowiedzialność prezesa NBP

Wicepremier nawiązał również bezpośrednio do propozycji prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego ws. projektu "SAFE 0 proc.".

– To jest odpowiedzialność prezesa Narodowego Banku Polskiego. Uważam, że on, jeżeli zgłosił taką propozycję, to my tą ustawą mówimy mu "sprawdzam" – powiedział Kosiniak-Kamysz.

– Jeżeli tam tych pieniędzy nie ma, to to wyjdzie i to będzie kompromitacja dla prezesa Narodowego Banku Polskiego, również dla Pałacu Prezydenckiego, bo w jakiś sposób potwierdził rzetelność – dodał.

