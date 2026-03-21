Kosiniak-Kamysz chce pracować nad "SAFE 0 proc.". Zapowiada własny projekt

Wicepremier zapowiedział, że jego formacja złożyć projekt ustawy, nawiązującej do "SAFE 0 proc.". Taką propozycję przedstawili wspólnie prezydent i prezes NBP. Przypomnijmy, że Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą unijny kredyt SAFE, który forsował rząd Donalda Tuska.

"Jeżeli NBP ma zysk – zgodnie z deklaracjami prezesa Glapińskiego – to te pieniądze trzeba jak najszybciej zagospodarować na bezpieczeństwo Polski. Dlatego PSL w najbliższych dniach złoży projekt ustawy, który porządkuje propozycję Prezydenta, usuwa niekonstytucyjne zapisy i daje lepsze, działające rozwiązanie. Dość czekania. Dość wymówek. Bezpieczeństwo Polski nie będzie zakładnikiem polityki. Ja tego tematu nie odpuszczę!" – napisał Władysław Kosiniak-Kamysz w serwisie X.

SAFE 0 proc. Czarzasty ogłosił decyzję ws. projektu Nawrockiego

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty nie nadał numeru druku prezydenckiemu projektowi ustawy o SAFE 0 proc. Jak dodał, są "bardzo poważne wątpliwości" co do jego zgodności z konstytucją. – Kieruję dziś wnioski o bardzo szeroko rozbudowane analizy zarówno zgodności ustawy z konstytucją, jak i zabezpieczenia realnego w środki finansowe oraz skutków sytuacji, kiedy Narodowy Bank Polski nie będzie miał zysku i jeżeli państwo będzie zadłużone na przykład na 200 mld zł – mówił Czarzasty na konferencji prasowej w czwartek (19 marca).

– Materia nie jest jasna ani prosta, dlatego będziemy postępowali w tej sprawie bardzo racjonalnie, ale nie mrozimy żadnego projektu – przekonywał. Jak tłumaczył marszałek, prezydencki projekt ustawy w sprawie SAFE 0 proc. został skierowany do wstępnej analizy do sejmowego Biura Legislacyjnego i do Biura Ekspertyz i Ocen Skutków Regulacji.

– Po informacji, którą dostałem, nie nadaję numeru druku temu projektowi – oświadczył. Jak mówił, "są bardzo poważne wątpliwości co do konstytucyjności tej ustawy". – Zdaniem naszych prawników, prezydencki projekt ustawy stoi w sprzeczności z artykułem 221 konstytucji – dodał.

Tusk zapowiada "szukanie innowacyjnych metod" po wecie prezydenta