Tusk zapowiada "szukanie innowacyjnych metod" po wecie prezydenta


Premier Donald Tusk Źródło: PAP / Marcin Obara
Premier Donald Tusk zapowiada "innowacyjne metody" po wecie prezydenta Karola Nawrockiego ws. ustawy wdrażającej unijny SAFE.

Donald Tusk mówił na antenie TVN24, że weto prezydenta Karola Nawrockiego wobec ustawy o unijnym programie SAFE utrudnia wykorzystanie środków przeznaczonych m.in. na Policję, Straż Graniczną oraz infrastrukturę cywilną służącą bezpieczeństwu. Jednocześnie zadeklarował, że rząd nie zamierza rezygnować z tych planów. – Ja nie kapituluję także w tej sprawie i będziemy szukali jakichś innowacyjnych też metod, żeby jednak przynajmniej część tych planów zrealizować za te pieniądze. Czego nie da rady za SAFE, staramy się zrobić ze środków budżetowych – powiedział.

Tusk odniósł się również do propozycji prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego i prezydenta Karola Nawrockiego, nazwanej "polskim SAFE 0 proc.". Przekonuje, że poważnie traktował tę propozycję, jednak zwrócił uwagę na brak rzetelnych informacji, w jaki sposób "ze 100 mld zł strat (w NBP) nagle miałby pojawić się zysk". Według Tuska intencją tej propozycji było "przekonanie wszystkich, że ten oryginalny, pochodzący z europejskich środków SAFE jest zły i że my możemy mieć ten nasz dobry SAFE Glapińskiego i Nawrockiego".

Tusk: Mam dokument wykazujący stratę NBP

Szef rządu przekonuje, że motywacja propozycji prezydenta Nawrockiego i prezesa NBP miała charakter "polityczny" i miała na celu "dać alibi prezydentowi dla weta". Jak powiedział w TVN24, jedyny dokument, jaki posiada od prezesa Glapińskiego, pochodzi sprzed kilku tygodni i wskazuje na skumulowaną stratę banku centralnego w wysokości 100 mld zł za trzy lata, z prognozami dalszych strat w kolejnych latach.

Premier zasugerował, że niechęć prezydenta Nawrockiego do Unii Europejskiej mogła wpłynąć na jego decyzję. – Prezydent Nawrocki nie lubi Unii Europejskiej i coraz częściej słychać głosy – ja je poważnie traktuję – że SAFE jest tak niewygodny z punktu widzenia prezydenta Nawrockiego i PiS-u, ponieważ jest to kredyt na wiele, wiele lat i mógłby być jedną z kolejnych kotwic, które utrzymują Polskę w Unii Europejskiej. Dawno nie było tak biało-czerwonego projektu w Unii Europejskiej jak SAFE – dodał.

Źródło: TVN24
