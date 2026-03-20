SAFE unijny czy prezydencki? Ciekawy sondaż wiele potwierdza

Instytut Badania Rynku i Opinii Społecznej IMAS w ramach wielotematycznego badania sondażowego Omnibus Online zapytał ankietowanych o znajomość i ocenę obydwu propozycji dofinansowania przez Polskę zakupów zbrojeniowych oraz poprosił respondentów badania o porównanie obydwu propozycji – pożyczek w ramach unijnego SAFE i propozycji prezydenckiej zakładającej finansowanie z NBP.

SAFE unijny czy prezydencki?

Podstawowy wniosek płynący z wyników badania nie może zaskakiwać. Otóż opinie przychylne danej propozycji finansowania są silnie powiązane z poparciem dla określonego obozu politycznego. Propozycja nadzorowanego przez Komisję Europejską kredytu z Unii Europejskiej cieszy się poparciem 84,7 proc. osób, które w wyborach prezydenckich 2025 głosowały na Rafała Trzaskowskiego. Z kolei koncepcja prezydencka ma aprobatę 84,4 proc. osób, które głosowały na Karola Nawrockiego.

Trzy czwarte Polaków słyszało o propozycji rządu

Pierwsze pytanie brzmiało, czy słyszał(a) Pan(i) o propozycji rządu Donalda Tuska, aby finansować zakupy uzbrojenia z europejskiego funduszu SAFE?" (Podstawa: wszyscy badani). 76,5 proc. pytanych słyszało o propozycji rządu, natomiast 23,5 proc. nie słyszało bądź nie potrafi sobie tego przypomnieć. O tej propozycji słyszało 86,1 proc. mężczyzn, natomiast zaledwie 67,5 proc. kobiet.

W następnym pytaniu wszystkie osoby, które słyszały o propozycji rządowej, zostały zapytane o ocenę tej propozycji: Sformułowano je następująco ''Czy uważa Pan(i), że ta propozycja rządu Donalda Tuska jest dla Polski dobra, czy raczej zła?'' (podstawa: osoby, które słyszały o tej propozycji). 44,9 proc. Polaków, którzy słyszeli o tej propozycji, uznaje ją jako dobrą dla Polski, natomiast 39 proc. jako złą. Dobre oceny tej propozycji przeważają zarówno w grupie mężczyzn, jak i kobiet. Natomiast w grupach wiekowych daje się zauważyć znaczące zróżnicowanie. Osoby w wieku od 18 do 44 lat o wiele bardziej oceniają tę propozycję jako złą dla Polski niż jako dobrą, natomiast osoby w wieki od 45 do 74 lat odwrotnie.

70 proc. słyszało o propozycji Nawrockiego

Pytanie trzecie: ''Czy słyszał(a) Pan(i) o propozycji Prezydenta (Polski SAFE 0%) Karola Nawrockiego, aby finansować zakupy uzbrojenia ze środków Narodowego Banku Polskiego?'' (Podstawa: wszyscy badani). O propozycji głowy państwa słyszało 69,9 proc. Polaków, wśród mężczyzn wskaźnik ten wynosi 80,3 proc., natomiast wśród kobiet 60,2 proc.

Analogicznie, jak przy SAFE unijnym, ci którzy słyszeli o propozycji prezydenta, zostali poproszeni o jej ocenę: Pytanie postawiono tak: ''Czy uważa Pan(i), że ta propozycja Prezydenta Karola Nawrockiego jest dla Polski dobra, czy raczej zła?'' (podstawa: osoby, które słyszały o tej propozycji). W ocenie bardzo delikatnie propozycji prezydenta przeważają opinie negatywne (jest zła dla Polski), różnica pomiędzy ocenami to 3,8 proc.

