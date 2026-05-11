Prawnik: W świetle Konstytucji umowa SAFE jest nieważna

Rządzący podpisali umowę pożyczkową SAFE mimo braku koniecznej do tego ustawy. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę techniczną wdrażającą SAFE.

Adwokat Michał Skwarzyński nie ma wątpliwości, że oznacza to niekonstytucyjność umowy pożyczkowej. W rozmowie z Łukaszem Jankowskim w Radio Wnet prawnik przypomniał, że "znaczące obciążenie państwa pod względem finansowym", zgodnie z art. 89 Konstytucji RP nie może być to dokonane bez zgody ustawowej i podpisu prezydenta RP.

– Ta umowa, z uwagi na jej treść, zakres oraz zobowiązania, wymagała ratyfikacji w postaci ustawy i podpisu pana prezydenta. Więc w świetle konstytucji ta umowa nie jest ważna i nie wywołuje żadnych skutków prawnych – powiedział mecenas. – Poza tym, że możemy taką umowę spłacać w tak zwanej kulancji — jest takie zjawisko w ubezpieczeniach. I tu by trzeba je było zastosować analogicznie, że można świadczenie swoje spełniać bez podstawy prawnej czy faktycznej, z dobrej woli – dodał.

Prawnik: W świetle Konstytucji ta umowa nie wywołuje skutków prawnych

– My na takiej zasadzie mamy spłacać na razie te zobowiązania, a jak rząd upadnie, to należy jasno podkreślić, że zgodnie z konwencją wiedeńską, którą się w tym przypadku stosuje – można próbować budować jakieś zabiegi, że nie, ale w tym przypadku te przepisy akurat w konwencji wiedeńskiej się będzie stosowało – że podpisanie umowy, z której druga strona doskonale wie, że jest ona niezgodna z prawem wewnętrznym, nie wywołuje żadnych skutków, jest to umowa nieważna i tam jest sankcja określona w konwencji nieważności takiej umowy – zwrócił uwagę.

– A to wynika z tego, że przecież wszyscy doskonale wiedzą, że był proces ratyfikacyjny tej umowy i on się nie zakończył. Czyli nasz partner drugiej strony umowy doskonale o tym wie, że musi być ratyfikacja, że czeka na tę ratyfikację, po czym ją zignorował. Tak robić po prostu w porządku prawnym nie można – dodał.

SAFE. Podpisy Kosiniak-Kamysza i Domańskiego

W piątek szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, minister finansów Andrzej Domański i dwaj przedstawiciele BGK podpisali umowę uruchamiającą pożyczki w ramach SAFE. Podpisu premiera Donalda Tuska nie ma na umowie.

Polska ma pożyczyć około 43,7 mld euro. Pożyczki mają przede wszystkim zostać wydane na szybkie dozbrojenie Wojska Polskiego, zwłaszcza przez zakupy sprzętu wojskowego u europejskich producentów – w większości – jak twierdzi rząd – w polskim przemyśle zbrojeniowym.

Czytaj też:

"To likwiduje naszą suwerenność finansową". Mocne słowa Bosaka o SAFECzytaj też:

Dziennikarz: Niesamowite, że w Polsce nie dyskutuje się tego faktu o Sobkowiak