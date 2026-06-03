Burza po interwencji RPD. Stanowski: Kanał Zero rozda lody uczniom

Stanowski ogłosił własną akcję. "Wynajmujemy busa / lodziarnię, może nawet kilka, żeby być w różnych miastach. Na zakończenie roku szkolnego uczniowie z czerwonymi paskami otrzymają od Kanału Zero darmowe lody. Uczniowie bez czerwonych pasków otrzymają z kolei dobre słowo i zachętę do nauki w przyszłym roku" – poinformował szef KZ w serwisie X.

Jak informuje lokalny portal "Pszczyna Nasze Miasto" po 25 latach kultywowania lokalnego zwyczaju, popularna "Lodziarnia Pod Dębem" została zmuszona do zaprzestania rozdawania darmowych lodów uczniom z wyróżnieniem w ramach znanej i lubianej akcji "lody za pasek". Decyzja zapadła po otrzymaniu pisma od Rzecznika Praw Dziecka, Moniki Horny-Cieślak.

"Pszczyna Nasze Miasto" pisze, że według stanowiska Rzecznika Praw Dziecka, Moniki Horny-Cieślak, akcje promocyjne i filantropijne uzależniające nagrodę od ocen na świadectwie mogą nieść za sobą negatywne skutki społeczne. Biuro Rzecznika ma tłumaczyć, że inicjatywa "lody za pasek" może potencjalnie naruszać prawa dziecka, generować nadmierną presję psychiczną, promować niezdrową rywalizację oraz prowadzić do wykluczenia rówieśniczego tych dzieci, które z różnych przyczyn wybitnych wyników w nauce nie osiągają. Z taką interpretacją fundamentalnie nie zgadzają się ani właściciele lokalu, ani mieszkańcy Pszczyny, a także lokalni samorządowcy. Głos w sprawie zabrał m.in. Jacek Granda, Radny Rady Miejskiej w Pszczynie, który stanowczo skrytykował interwencję urzędu centralnego. W oficjalnym wystąpieniu podkreślił, że intencje ochrony dzieci są zawsze godne szacunku, jednak w tym konkretnym przypadku urzędnicza reakcja okazała się całkowicie pozbawiona wyczucia lokalnego kontekstu.

Interwencja Wiplera

W sprawie interweniował poseł Konfederacji Przemysław Wipler, którego zdaniem mogło dojść do popełnienia przestępstwa.

"Złożę zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przekroczenia uprawnień przez tą Panią. Jeśli macie informacje o podobnych przekroczenia których dopuściła się, proszę o kontakt! Postawimy tamę samowoli urzędników psującym nam życie za nasze pieniądze!" – napisał polityk na portalu X.

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