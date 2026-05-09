"To likwiduje naszą suwerenność finansową". Mocne słowa Bosaka o SAFE

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak ostro zaatakował rząd Donalda Tuska, zarzucając mu obchodzenie konstytucyjnych limitów zadłużenia i narażanie Polski na utratę finansowej suwerenności.

Polska podpisała SAFE

W piątek w Warszawie podpisano umowę pożyczkową SAFE. Dokument podpisali unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius oraz minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański.

Polska w ramach umowy ma otrzymać około 43,7 mld euro niskooprocentowanych pożyczek z unijnego programu SAFE. Według rządu środki mają zostać przeznaczone głównie na dozbrojenie Wojska Polskiego oraz zakupy sprzętu wojskowego u europejskich producentów. Premier Donald Tusk mówił po podpisaniu umowy o "szczególnym momencie" i przekonywał, że Polska "będzie bezpieczniejsza o 180 mld zł".

Bosak: SAFE to obchodzenie konstytucyjnych limitów

Krzysztof Bosak na antenie WPolsce24 ocenił, że rząd wykorzystuje SAFE do omijania ograniczeń dotyczących zadłużania państwa. – Politycy wierzą, że Polska jest na każdy dług i że to jest tylko problem formalny. I właśnie sobie limit konstytucyjny wymijają poprzez SAFE. SAFE jest sposobem na wymijanie limitu konstytucyjnego – mówił polityk.

Lider Konfederacji zaznaczył, że większość polityków i ekonomistów uważa dziś, iż Polska może dalej zwiększać zadłużenie, ponieważ na tle innych państw poziom długu nadal nie jest najwyższy. Jego zdaniem takie myślenie jest jednak bardzo niebezpieczne. – My w Konfederacji uważamy trochę inaczej. My uważamy, że to likwiduje naszą suwerenność finansową, że wystawiamy się na dyktaty rynków i im bardziej jesteśmy zadłużeni, tym mniejsze mamy pole manewru i w polityce budżetowej, i w polityce w ogóle – mówił Bosak.

Polityk ostrzegł też przed konsekwencjami dalszego zadłużania państwa. – Polskę można zadłużyć jeszcze bardziej, ale im bardziej Polskę zadłużamy, tym bardziej ją wystawiamy na ryzyko i finansowe, i polityczne – podkreślił.

Pałac Prezydencki: Polacy będą to spłacać przez pokolenia

Program SAFE krytykuje również m.in. Pałac Prezydencki. Szef kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego Zbigniew Bogucki ocenił, że podpisana umowa zadłuży Polaków na pokolenia. "Kolejne pokolenia przez dziesięciolecia będą spłacać zobowiązanie zaciągnięte przez ten rząd" – napisał w piątek w mediach społecznościowych.

Bogucki zwrócił też uwagę, że pod umową nie podpisał się sam Donald Tusk. "Wysyła on Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Finansów. To oni biorą odpowiedzialność. Donald Tusk, jak zwykle w tego rodzaju sprawach, rozkłada ręce i mówi: To nie moja rzecz" – stwierdził.

Prezydent Karol Nawrocki wcześniej zawetował ustawę wdrażającą SAFE. Przeciwko programowi od początku występowały PiS i Konfederacja.

"Dostrzegam zagrożenia". Gen. Polko szczerze o SAFE

Rząd podpisał SAFE. "Mimo braku podstawy prawnej"