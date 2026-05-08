"Dostrzegam zagrożenia". Gen. Polko szczerze o SAFE

Umowa pożyczkowa z programu SAFE dla Polski została zatwierdzona przez Komisję Europejską jako pierwsza. W piątek została podpisana w Warszawie przez unijnych komisarzy Piotra Serafina i Andriusa Kubiliusa oraz ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza i ministra finansów Andrzej Domański.

Polska ma otrzymać około 43,7 mld euro w postaci niskooprocentowanych pożyczek z unijnego programu. Pożyczki mają przede wszystkim zostać wydane na szybkie dozbrojenie Wojska Polskiego, zwłaszcza poprzez zakupy sprzętu wojskowego u europejskich producentów.

Gen. Polko: Traktowanie stanowisk jak synekury

Wydarzenie skomentował w piątek na antenie Radia Zet gen. Roman Polko.

– Umowa SAFE podpisana. To jest start do czegoś, co musimy zrobić, to nie jest czas na świętowanie, trzeba wziąć się do roboty, tak, by pieniądze jakie będą w ramach tej pożyczki, dobrze wydać. By nie tylko udało się spłacić pożyczkę i na tym zarobić – powiedział były dowódca GROM.

Generał zaznaczył, że "to ogromna szansa dla naszego przemysłu zbrojeniowego, to ogromna szansa dla dowódców, który wnioskowali, żeby mogli rozwijać odpowiednie zdolności do obrony przez ewentualnym agresorem".

– Dostrzegam zagrożenia w SAFE, dla mnie to traktowanie stanowisk w spółkach Skarbu Państwa jako synekury, bo nie raz tak bywało. Pamiętam przy F-16, że były obietnice, nic z tego nie było – przyznał gen. Polko.

Wojskowy podkreślił, że należy zakończyć dużą rotację na stanowisku szefa PGZ, "trzeba postawić na ludzi kompetentnych i otworzyć się na prywatne sektory, tylko dlatego będziemy mogli świętować za parę lat sukces".

– Ukraina stworzyła w 5 lat, w 5 lat wojny, przemysł zbrojeniowy, który nie tylko zaspokaja ich potrzeby, ale są w stanie sprzedawać zagranicę – zauważył gen. Roman Polko.

Tusk: To naprawdę uroczysty moment

Premier Donald Tusk, który zabrał głos po podpisaniu umowy na pożyczkę SAFE, ocenił, że "to szczególny moment".

– Moment naprawdę uroczysty i zasługujący na taką oprawę. To moment przełomowy w historii i Polski i UE, ale nie chodzi o uroczyste ceremonie w tym przełomowym momencie. Chodzi o istotę tego przełomu – stwierdził.

Szef rządu podkreślił, że "Polska będzie bezpieczniejsza w tych trudnych, jakże ryzykownych czasach, w tym szczególnym miejscu na ziemi, będzie bezpieczniejsza o 180 mld zł".

Rząd podpisał SAFE. "Mimo braku podstawy prawnej"

