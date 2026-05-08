Tusk atakuje Nawrockiego. Powiązał SAFE ze sprawą Zondacrypto

W piątek minister obrony narodowej i minister finansów podpisali umowę o unijną pożyczkę SAFE. W trakcie swojego wystąpienia premier Donald Tusk przekonywał, że kwota przekazana Polsce będzie "zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, w polski przemysł zbrojeniowy, polskie firmy, które kooperują z polskim przemysłem zbrojeniowym, w nasze możliwości technologiczne". Z kolei szef MON zapewniał, że nie zamierza "przestraszyć się" krytyki ze strony Pałacu Prezydenckiego i opozycji.

Tusk atakuje prezydenta

Premier kolejny raz odniósł się do sprawy SAFE w mediach społecznościowych. Polityk przy okazji ostro zaatakował prezydenta.

"Wciąż nie wiem, dlaczego dla prezydenta Nawrockiego miliardy z programu SAFE dla polskiego wojska są złe, a Zondacrypto jest dobra" – napisał szef rządu.

Nawiązał tym samym do swojej wcześniejszej wypowiedzi. - To nie jest miejsce ani czas, żeby uprawiać polityczne polemiki, chociaż powiem szczerze, nadal nie rozumiem, jak można było w tym samym czasie promować Zondacrypto i równocześnie blokować 180 miliardów złotych dla Polski, dla polskiej armii, dla polskich firm zbrojeniowych. Nigdy tego nie zrozumiem – mówił Donald Tusk w trakcie uroczystości podpisania umowy SAFE.

– Mam nadzieję, jestem o tym przekonany, że ci, którzy, i jest to konsekwencja weta, nie będą mogli korzystać bezpośrednio z tego funduszu, myślę tu o polskich strażakach, o polskiej kolei [...] tak jak znaleźliśmy sposób, aby sfinalizować projekt SAFE, znajdziemy także sposoby, żeby z pieniędzy europejskich w dużo większym stopniu mogła korzystać także Straż Graniczna, Straż Pożarna, Policja, obrona cywilna – kontynuował polski premier.

Bogucki: To byłoby lepsze rozwiązanie

Tymczasem krytyczne głosy w sprawie SAEE są jednoznaczne. Szef kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego ocenił, że zaciągnięta w piątek pożyczka "zadłuży Polaków na pokolenia". Zbigniew Bogucki zwrócił również uwagę, że premier Tusk nie złożył swojego podpisu pod umową.

"Wysyła on Ministra Obrony Narodowej, pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, oraz Ministra Finansów. To oni biorą odpowiedzialność. Donald Tusk, jak zwykle w tego rodzaju sprawach, rozkłada ręce i mówi: To nie moja rzecz, wy bierzecie odpowiedzialność" – napisał.

Bogucki przypomniał również, że prezydent Nawrocki złożył własny projekt "SAFE 0 proc.", który umożliwiał finansowanie modernizacji armii, bez konieczności zaciągania kredytów.

