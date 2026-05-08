Bryłka grzmi ws. pożyczki SAFE. "Za każdym razem będzie to gra w ciemno"

Umowa pożyczkowa z programu SAFE dla Polski została zatwierdzona przez Komisję Europejską jako pierwsza. W piątek zostanie podpisana w Warszawie. Umowę pożyczkową SAFE podpiszą unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius oraz wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański.

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą SAFE. Pożyczce sprzeciwiały się PiS i Konfederacja.

Rząd podpisze pożyczkę SAFE. Domański nie wie, jakie będzie oprocentowanie

Minister finansów Andrzej Domański był pytany w piątek w Polsat News o oprocentowanie pożyczki SAFE.

– W umowie będą określone zasady, na bazie których określane jest oprocentowanie pożyczki. W tym studiu kilka miesięcy temu mówiłem, że korzyści z umowy SAFE są ewidentne, gdyż Komisja Europejska pożycza wyraźnie taniej, niż polski minister finansów czy BGK na znacznie niższe oprocentowanie – stwierdził minister finansów.

Bryłka: Za każdym razem będzie to "gra w ciemno"

Anna Bryłka, europoseł Konfederacji, komentując na platformie X wypowiedź Andrzeja Domańskiego, podkreśliła, że "rząd Polski w momencie podpisania umowy pożyczki nie zna dokładnego oprocentowania!".

"Koszt konkretnego uruchomienia środków stanie się znany najwcześniej na poziomie danej wypłaty wraz z jej dokumentacją i przypisaniem jej do odpowiedniego koszyka kosztowego. Dzieje się tak, bo Komisja Europejska nie ma tych pieniędzy i dopiero musi je na potrzeby konkretnej pożyczki zaciągać na rynku w formie emisji obligacji. Każda transza będzie na innych warunkach, a poznamy je najszybciej po zatwierdzeniu konkretnego wniosku przez Komisję Europejską – za każdym razem będzie to »gra w ciemno«!" – oceniła Anna Bryłka.

Polska ma otrzymać około 43,7 mld euro w postaci niskooprocentowanych pożyczek z unijnego programu SAFE. Pożyczki mają przede wszystkim zostać wydane na szybkie dozbrojenie Wojska Polskiego, zwłaszcza przez zakupy sprzętu wojskowego u europejskich producentów.

