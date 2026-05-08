SAFE. Domański: KE będzie zaciągać pożyczki i wtedy będziemy znali procent

Rano w Polsat News minister finansów Andrzej Domański został zapytany o warunki oprocentowania pożyczki SAFE. – W umowie będą określone zasady, na bazie których określane jest oprocentowanie pożyczki. W tym studiu kilka miesięcy temu mówiłem, że korzyści z umowy SAFE są ewidentne, gdyż Komisja Europejska pożycza wyraźnie taniej, niż polski minister finansów czy Bank Gospodarstwa Krajowego, na znacznie niższe oprocentowanie – powiedział minister.

Szef resortu finansów dodał, że po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie, różnica jeszcze wzrosła i jego zdaniem korzyść z podpisania umowy SAFE, jest w tej chwili większa, niż była kilka miesięcy temu. Polityk przekazał jednak, że nie chce mówić o konkretach oprocentowania.

Domański: Będziemy znali procent, kiedy KE będzie zaciągała pożyczkę na nową transzę

Powiedział natomiast, że wspomniana różnica wynosi ponad 90 punktów bazowych. – Cały czas rośnie – podkreślił. Dalej zaznaczył, że przekłada się to na o jeden punkt procentowy tańszą pożyczkę, niż gdyby zaciągały ją podmioty w kraju. Jak dodał, w ramach SAFE Polska pożycza pieniądze w transzach. – Najpierw trafi do nas zaliczka 6,5 mld euro – przypomniał.

Minister przypomniał następnie, że kolejne transze będzie pożyczać na rynkach Komisja Europejska. – Będziemy znali procent w momencie, kiedy Komisja Europejska będzie faktycznie na rynku zaciągała. Cały czas ta różnica wobec naszego oprocentowania będzie bardzo wysoka – oznajmił Domański. Jeśli chodzi i pierwszą transzę, będzie oprocentowania na "pewnie trochę powyżej trzech procent", wskazał.

twitter

Uruchomienie linii pożyczkowej w ramach SAFE

Umowę podpiszą szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, minister finansów Andrzej Domański i dwaj przedstawiciele BGK. Podpisu premiera Tuska prawdopodobnie nie będzie na umowie. Ze strony Komisji Europejskiej podpisy złożą komisarz ds. budżetu Piotr Serafin i komisarz ds. obronności Andrius Kubilius.

Rząd planuje podpisać umowę pożyczkową SAFE mimo weta prezydenta Karola Nawrockiego. Opozycja wskazuje, że jeśli tak się stanie, dojdzie do złamania konstytucji. Wzięcie pożyczki z Brukseli oznaczać będzie bowiem "znaczące obciążenie państwa pod względem finansowym", a to zgodnie z art. 89 Konstytucji RP nie może być to dokonane bez zgody ustawowej i podpisu prezydenta RP.

Czytaj też:

Leyen oczekuje piątkowej ceremonii i pisze o Polsce: Nasza wschodnia flankaCzytaj też:

KE zatwierdziła umowę pożyczkową SAFE. Wicepremier zachwycony: Jako pierwszą!