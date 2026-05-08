Bosak bije na alarm. "Czarny dzień w polskich finansach publicznych"

Umowa pożyczkowa z programu SAFE dla Polski została zatwierdzona przez Komisję Europejską jako pierwsza. W piątek zostanie podpisana w Warszawie. Umowę pożyczkową SAFE podpiszą unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius oraz minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański.

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą SAFE. Pożyczce sprzeciwiały się PiS i Konfederacja.

Polska ma otrzymać około 43,7 mld euro w postaci niskooprocentowanych pożyczek z unijnego programu. Pożyczki mają przede wszystkim zostać wydane na szybkie dozbrojenie Wojska Polskiego, zwłaszcza poprzez zakupy sprzętu wojskowego u europejskich producentów.

Rząd podpisze SAFE. Domański nie wie, na jakie oprocentowanie

Andrzej Domański był pytany w piątek w Polsat News o oprocentowanie pożyczki SAFE.

– W umowie będą określone zasady, na bazie których określane jest oprocentowanie pożyczki. W tym studiu kilka miesięcy temu mówiłem, że korzyści z umowy SAFE są ewidentne, gdyż Komisja Europejska pożycza wyraźnie taniej, niż polski minister finansów czy BGK na znacznie niższe oprocentowanie – stwierdził minister finansów.

Bosak: Czarny dzień w polskich finansach publicznych

Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu i współlider Konfederacji, komentując wypowiedź Andrzeja Domańskiego, ocenił we wpisie na platformie X, że "rząd Donalda Tuska zaciąga dziś gigantyczną pożyczkę na nieznany procent, w obcej walucie (ryzyko kursowe) i bez pewności, czy środki zostaną w ogóle Polsce wypłacone (mechanizm praworządności)".

"Ostatni tak czarny dzień w polskich finansach publicznych mieliśmy, kiedy rząd Mateusza Morawieckiego wymyślił fundusz covidowy" – dodał Krzysztof Bosak.

SAFE. Domański: KE będzie zaciągać pożyczki i wtedy będziemy znali procent