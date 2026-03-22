Sygnał alarmowy dla prezydenta. Najnowszy sondaż

W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy swojej prezydentury Karol Nawrocki skorzystał z prawa weta 29 razy. Największe emocje wzbudziła odmowa podpisania ustawy wdrażającej unijną pożyczkę SAFE. W ubiegłym tygodniu głowa państwa zawetowała również nowelizację Kodeksu Postępowania karnego. Informację przekazał w piątek rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz. Podkreślił, że decyzja ta została podjęta "z troski o bezpieczeństwo obywateli i skuteczność państwa w walce z najgroźniejszą przestępczością". Czy Polacy wierzą, że wetując ustawy prezydent rzeczywiście kieruje się troską o obywateli? Odpowiedź na to pytanie przynosi najnowszy sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Weta prezydenta Nawrockiego. Oto, co myślą Polacy

W sondażu respondentom zadano następujące pytanie: "Biorąc pod uwagę dotychczasowe decyzje Karola Nawrockiego, jak ogólnie ocenia Pan/Pani motywacje prezydenta przy wetowaniu ustaw uchwalonych przez obecny Sejm?".

Okazuje się, że większość pytanych, bo 48,6 proc., uważa iż weta prezydenta podyktowane były wyłącznie chęcią zablokowania działań obecnego rządu. Z kolei w "wyłącznie merytoryczną troskę o państwo i jakość prawa" głowy państwa wierzy 32,5 proc. uczestników badania.

Z kolei 18,9 proc. osób nie potrafiło jednoznacznie ocenić motywacji Karola Nawrockiego.

Ocena prezydenta a preferencje partyjne

"Wyniki pokazują, że postrzeganie działań głowy państwa jest niemal w całości determinowane przez sympatie partyjne" – wskazuje Wirtualna Polska. Okazuje się bowiem, że najbardziej krytyczni wobec działań głowy państwa są wyborcy koalicji rządzącej. aż 93 proc. z nich wyraziło pogląd, że swoimi wetami chce on zablokować działania rządu. Przeciwnego zdania są przede wszystkim wyborcy partii opozycyjnych. w tym Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i partii Razem). 65 proc. respondentów z tej grupy uważa, że prezydenckie weta wynikają z troski o jakość prawa i dobro państwa.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 13-15 marca 2026 r., metodą CATI & CAWI, na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

