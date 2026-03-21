Sikorski oburzony na Nawrockiego. "Czy tego życzy Pan Polsce?"

W poniedziałek prezydent Karol Nawrocki ma przyjechać do Budapesztu. O planowanej wizycie przywódcy RP w stolicy Węgier donosi dziennikarz serwisu VSquare Project, Szabolcs Panyi. Jak podał, 23 marca, po obchodach Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przemyślu z udziałem prezydenta Węgier Tamása Sulyoka, Karol Nawrocki uda się w krótką podróż do Budapesztu. Tam spotka się z premierem Viktorem Orbanem.

Wizyta ta ma być oficjalna, a jej celem będzie wsparcie kampanii wyborczej Orbana oraz zacieśnienie więzi między politykami po tym, jak do skutku nie doszła zaplanowana na 4 grudnia ub.r. podróż polskiego przywódcy na Węgry. Przypomnijmy, że wtedy Nawrocki zrezygnował ze spotkania z powodu wcześniejszej wizyty premiera Orbana w Moskwie.

Sikorski oburzony. "Ten Pan chce?"

Medialne informacje skomentował minister spraw zagranicznych. Radosław Sikorski przypomina politykę Węgier wobec Ukrainy. "Prezydent Karol Nawrocki będzie w poniedziałek w Budapeszcie aby wesprzeć w kampanii wyborczej Wiktora Orbana. Tego samego, który blokuje 20 pakiet sankcji wobec Rosji oraz zwrot 2 miliardów złotych za sprzęt, który Wojsko Polskie przekazało Ukrainie. W kampanii, w której Orban straszy rzekomą inwazją Ukrainy, w czym wspiera go specjalna ekipa GRU. W towarzystwie takich klakierów Putina jak Matteo Salvini i Marine le Pen. Panie Prezydencie, proszę zainteresować się dlaczego nacjonalizm i złodziejstwo Orbana spowodowały, że Węgry stały się najbiedniejszym krajem Unii Europejskiej. Czy tego życzy Pan Polsce?" – pyta szef MSZ w serwisie X.

Wybory na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. W większości sondaży od wielu miesięcy na prowadzeniu jest opozycyjna wobec partii Viktora Orbana TISZA.

Swojego poparcia premierowi Węgier udzielił prezydent USA Donald Trump.

