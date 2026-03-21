Trump o Orbanie: To silny lider. Ma moje pełne wsparcie

W Budapeszcie trwa konferencja CPAC Węgry. W szczycie konserwatywnych i prawicowych liderów, udział biorą obecni i byli premierzy, głowy państw, ministrowie, kongresmeni oraz liderzy europejskich partii prawicowych – w sumie 667 gości zagranicznych z 51 krajów, 182 dziennikarzy i przedstawiciele 34 organizacji. Hasło tegorocznego wydarzenia brzmi: "Do zwycięstwa!".

Swoje słowa do organizatorów, uczestników, a także władz Węgier skierował prezydent USA. – Wielkie pozdrowienia dla uczestników CPAC na Węgrzech. Gratulacje dla szefa CPAC, jak i szefa CPAC Węgry z okazji historycznego, piątego szczytu w przepięknym Budapeszcie. To wspaniałe miejsce i wspaniały kraj – mówi Donald Trump.

Pełne wsparcia od Trumpa dla Orbana

– Chcę też przekazać pozdrowienia dla premiera Viktora Orbana, którego jak wiecie wspieram. Wspieram go w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Mam moje pełne poparcie. Jest silnym liderem, który pokazał całemu światu, co można osiągnąć, gdy broni się swoich granic, swojej kultury, dziedzictwa, suwerenności. Jest fantastycznym facetem i to wielka duma go wspierać. Poparłem go ostatnim razem i wygrał. Wykonał dobrą robotę dla swojego kraju, szczególnie w sprawie ochrony granic. Węgry nie mają takich problemów jak inne kraje. Macie bardzo silne granice i to zasługa premiera Orbana. Mam nadzieję, że wygra i to z dużą przewagą – pomimo wszystkich ataków. Chcemy wygrywać zdecydowanie, ale w sposób uczciwy – podkreślił przywódca USA.

– Wszystkim, którzy biorą udział w CPAC na Węgrzech, dziękuję za zaangażowanie, za wkład we wspólne dobro i konserwatywne wartości, które podzielają Amerykanie, Węgrzy, Europejczycy. Nasze dwa kraje wyznaczają drogę ku odnowie Zachodu, która ochroni naszych obywateli, zabezpieczy dzieci. Będzie pracować razem w kwestiach energetyki – zaznaczył. Trump dodał, że "Europa powinna rozwiązać problem migracji, bo dzieje się wiele. Musi pracować bardzo ciężko, aby to naprawić".

