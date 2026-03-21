Nawrocki leci do USA. Przydacz pytany o spotkanie z Trumpem

W sobotę rano w programie "Kalejdoskop Wydarzeń" na antenie Polsat News Dorota Gawryluk zdradziła, że w najbliższy piątek prezydent Karol Nawrocki poleci do Dallas, gdzie weźmie udział w kongresie CPAC [Conservative Political Action Conference – Konferencja Konserwatywnej Akcji Politycznej – przy. red.]. Ma wygłosić tam przemówienie. Planowana jest także wizyta Karola Nawrockiego w Lockheed Martin, gdzie konstruowane są myśliwce F-35. Natomiast w niedzielę głowa państwa ma się spotkać z Polonią w Teksasie.

Gawryluk podała również, że Nawrocki spotka się w trakcie kongresu CPAC z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Dziennikarka podkreśliła, że otrzymała tę informację od swoich "amerykańskich przyjaciół".

Przydacz o szczegółach wizyty Nawrockiego w USA

– Prezydent Karol Nawrocki w przyszłym tygodniu, w piątek, wylatuje do Stanów Zjednoczonych, do Dallas w Teksasie. W sobotę odwiedzi fabrykę samolotów F-35 – tych, na których już dzisiaj szkolą się polscy piloci i które niebawem trafią na wyposażenie polskiej armii – potwierdził w rozmowie z Polską Agencją Prasową szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Podkreślił, że jednym z tematów wizyty będzie współpraca wojskowa.

Prezydencki minister potwierdził również, że Karol Nawrocki będzie specjalnym gościem kongresu CPAC. Polski przywódca został zaproszony nie tylko do udziału w konferencji, ale także do wygłoszenia przemówienia. Będzie ono dotyczyło historii relacji polsko-amerykańskich w roku 250. rocznicy Deklaracji Niepodległości. – Prezydent Nawrocki będzie przypominał o wspólnych polsko-amerykańskich bohaterach, ale też o wartościach, które nas łączą – przekazał Przydacz.

Szef BPM dodał, że podczas konferencji konserwatystów dojdzie do "wielu spotkań na marginesie tego wydarzenia, ale na tym etapie nie są potwierdzone żadne na najwyższym szczeblu". Na razie nie wiadomo, czy w kongresie CPAC weźmie udział Donald Trump.

Czytaj też:

Kolejne weta prezydenta Nawrockiego. Sondaż ujawnia, co myślą PolacyCzytaj też:

"Nie wierzę w plotki". Siemoniak zwrócił się do prezydenta