Nawrocki spotka się z Trumpem. Wskazano datę i miejsce

W programie "Kalejdoskop Wydarzeń" w Polsat News Dorota Gawryluk przekazała, że w najbliższy piątek prezydent Karol Nawrocki poleci do Dallas, gdzie weźmie udział w kongresie CPAC [Conservative Political Action Conference – Konferencja Konserwatywnej Akcji Politycznej – przy. red.]. Ma wygłosić tam przemówienie. W trakcie konferencji konserwatystów polski przywódca spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Gawryluk podkreśliła, że otrzymała tę informację od swoich "amerykańskich przyjaciół".

Planowana jest także wizyta Karola Nawrockiego w Lockheed Martin, gdzie konstruowane są myśliwce F-35. 32 tego typu maszyny już wkrótce trafią do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku i 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. W niedzielę głowa państwa ma się spotkać z amerykańską Polonią w Teksasie.

Kolejne spotkanie Nawrocki-Trump

Po raz ostatni prezydent Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Trumpem w styczniu podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Z kolei ostatnia wizyta polskiego przywódcy w Białym Domu miała miejsce we wrześniu 2025 r. Była to pierwsza zagraniczna podróż Nawrockiego jako prezydenta RP.

W ostatnim czasie pojawiły się głosy, że prezydenta Stanów Zjednoczonych może odwiedzić nasz kraj. – Oczywiście planowana jest wizyta prezydenta Donalda Trumpa w Polsce. Prezydent Karol Nawrocki podczas każdego ze spotkań z prezydentem Donaldem Trumpem, a przede wszystkim podczas tego pierwszego spotkania, które odbyło się 3 września ubiegłego roku, zaprosił go do Polski. To spotkało się z życzliwym przyjęciem. Niewykluczone, że do tej wizyty dojdzie w bliższej lub dalszej perspektywie. Rozmowy są prowadzone – zdradził w rozmowie z Wirtualną Polską rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz.

Marta Nawrocka leci do USA

"Super Express" poinformował niedawno, że pierwsza dama Marta Nawrocka poleci za kilka dni do Stanów Zjednoczonych, gdzie spotka się ze swoją amerykańską odpowiedniczką Melanią Trump, żoną Donalda Trumpa. Informację tę potwierdził rzecznik prezydenta RP.

– Melania Trump, w ramach swojego projektu "Wspólnie kształtujemy przyszłość", zaprasza przedstawicielki 45 państw i kilkudziesięciu organizacji biznesowych do tego, by porozmawiać o kwestiach związanych z technologiami i o tym, jak technologie wpływają na młodzież i dzieci. Jakie to niesie korzyści, ale przede wszystkim – zagrożenia – powiedział Wirtualnej Polsce Leśkiewicz. Pierwsza część wydarzenia odbędzie się 24 marca w Departamencie Stanu, a druga – 25 marca w Białym Domu.

