Kolejne weta prezydenta Nawrockiego. Sondaż ujawnia, co myślą Polacy

Prezydent Karol Nawrocki zawetował w ubiegłym tygodniu nowelizację Kodeksu postępowania karnego. Informację przekazał w piątek rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz. Podkreślił, że decyzja ta została podjęta "z troski o bezpieczeństwo obywateli i skuteczność państwa w walce z najgroźniejszą przestępczością". W ocenie prezydenta nowe przepisy mogłyby utrudnić prowadzenie postępowań karnych. Nowelizacja przewidywała m.in. zmiany w zasadach stosowania tymczasowego aresztowania.

Dziennik "Rzeczpospolita" zauważył, że Karol Nawrocki w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy prezydentury skorzystał z prawa weta 29 razy, co oznacza, że już jest drugim najczęściej wetującym ustawy prezydentem w historii III RP. Najwięcej prezydenckich wet (35) ma na koncie Aleksander Kwaśniewski, który jednak potrzebował do tego dwóch kadencji.

Koalicja rządząca uważa, że głowa państwa nadużywa prawa weta, uniemożliwiając rządowi realizację swojej agendy. Pałac Prezydencki z kolei wylicza, że Karol Nawrocki podpisał 167 ustaw, a weta używa ze względu na wadliwość przedstawionych mu projektów lub występując w interesie obywateli.

Weta prezydenta Nawrockiego. Oto co myślą Polacy

"Jak ocenia pani/pan korzystanie z prawa weta przez prezydenta Karola Nawrockiego?" – zapytali respondentów ankieterzy pracowni SW Research w nowym sondażu dla rp.pl.

46,9 proc. badanych uważa, że głowa państwa korzysta z prawa weta za często. Zdaniem 33,4 proc. ankietowanych Nawrocki właściwie korzysta z prawa weta. 5,1 proc. uczestników badania twierdzi, że prezydent korzysta z weta zbyt rzadko. Natomiast 14,6 proc. pytanych nie ma zdania w tej sprawie.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 17-18 marca 2026 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

