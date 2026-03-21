Prezydent Nawrocki ma przyjechać do Budapesztu, by wesprzeć Orbana

O planowanej wizycie przywódcy RP w stolicy Węgier donosi dziennikarz serwisu VSquare Project, Szabolcs Panyi. Jak podał, 23 marca, po obchodach Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przemyślu z udziałem prezydenta Węgier Tamása Sulyoka, Karol Nawrocki uda się w krótką podróż do Budapesztu. Tam spotka się z premierem Viktorem Orbanem.

Wizyta ta ma być oficjalna, a jej celem będzie wsparcie kampanii wyborczej Orbana oraz zacieśnienie więzi między politykami po tym, jak do skutku nie doszła zaplanowana na 4 grudnia ub.r. podróż polskiego przywódcy na Węgry. Przypomnijmy, że wtedy Nawrocki zrezygnował ze spotkania z powodu wcześniejszej wizyty premiera Orbana w Moskwie.

VSquare Project przekonuje, że moment wizyty polskiego prezydenta na Węgrzech jest niefortunny dla Nawrockiego – 23 marca w Budapeszcie odbywać się będzie "Wielkie Zgromadzenie" prawicowego sojuszu Patriots for Europe, w którym udział zapowiedzieli określeni przez serwis jako "prokremlowscy politycy" – Matteo Salvini z Włoch i Marine Le Pen z Francji. "Podróż do węgierskiej stolicy miałaby miejsce w cieniu serii kolejnych doniesień o ingerencji rosyjskiego wywiadu w kampanię wyborczą na Węgrzech, mającej utrzymać Orbana u władzy" – dodano. Według dziennikarza, kontekst ten sprawia, że planowana na poniedziałek wizyta mogłaby ostatecznie nie zostać zrealizowana.

Wybory na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. W większości sondaży od wielu miesięcy na prowadzeniu jest opozycyjna TISZA.

Nawrocki leci do USA

W sobotę rano w programie "Kalejdoskop Wydarzeń" na antenie Polsat News Dorota Gawryluk zdradziła, że w najbliższy piątek prezydent Karol Nawrocki poleci do Dallas, gdzie weźmie udział w kongresie CPAC [Conservative Political Action Conference – Konferencja Konserwatywnej Akcji Politycznej – przy. red.]. Ma wygłosić tam przemówienie. Planowana jest także wizyta Karola Nawrockiego w Lockheed Martin, gdzie konstruowane są myśliwce F-35. Natomiast w niedzielę głowa państwa ma się spotkać z Polonią w Teksasie.

Gawryluk podała również, że Nawrocki spotka się w trakcie kongresu CPAC z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Dziennikarka podkreśliła, że otrzymała tę informację od swoich "amerykańskich przyjaciół".

Czytaj też:

CPAC w Budapeszcie. Orban: O przyszłości Europy muszą decydować jej narody

