"Fatalny błąd". Przydacz do Tuska: Gdyby nie kłamał, nie byłby Tuskiem

O planowanej wizycie przywódcy RP w stolicy Węgier jako pierwszy poinformował dziennikarz serwisu VSquare Project, Szabolcs Panyi. Jak podał, 23 marca, po obchodach Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przemyślu z udziałem prezydenta Węgier Tamása Sulyoka, Karol Nawrocki uda się w krótką podróż do Budapesztu. Tam spotka się z premierem Viktorem Orbanem. Wizyta ta ma być oficjalna, a jej celem będzie wsparcie kampanii wyborczej Orbana oraz zacieśnienie więzi między politykami po tym, jak do skutku nie doszła zaplanowana na 4 grudnia ub.r. podróż polskiego przywódcy na Węgry. Przypomnijmy, że wtedy Nawrocki zrezygnował ze spotkania z powodu wcześniejszej wizyty premiera Orbana w Moskwie.

23 marca w Budapeszcie odbywać się będzie "Wielkie Zgromadzenie" prawicowego sojuszu Patriots for Europe, w którym udział zapowiedzieli określeni przez serwis jako "prokremlowscy politycy" – Matteo Salvini z Włoch i Marine Le Pen z Francji.

Tusk napisał nieprawdę o Nawrockim

Donald Tusk połączył wizytę prezydenta RP w Budapeszcie z "Wielkim Zgromadzeniem". "Udział prezydenta Nawrockiego w budapesztańskim spotkaniu prorosyjskich i eurosceptycznych polityków to fatalny błąd i potwierdzenie groźnej strategii osłabiania Unii Europejskiej i wzmacniania Putina" – oburza się premier.

Tymczasem szef Biura Polityki Międzynarodowej w KPRP zaznacza, że Karol Nawrocki nie weźmie udziału w zjeździe. "Gdyby Donald Tusk nie kłamał, nie byłby Donaldem Tuskiem" – stwierdził Marcin Przydacz.

"Prezydent Nawrocki nie planuje udziału w żadnym tego typu spotkaniu. W poniedziałek odbywają się Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, w związku z czym w Przemyślu dojdzie do spotkania prezydentów Polski oraz Węgier. Następnie wieczorem do kontynuacji rozmów pomiędzy prezydentami Nawrockim i Sulyokiem w Budapeszcie oraz do spotkania z premierem Węgier. Usuń twitta, a najlepiej konto" – tak Przydacz zwrócił się do Tuska.

Wcześniej minister poinformował: "Od 19 lat, co roku w dniu 23 marca, organizowane są Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Także i w tym roku planowane są takie uroczystości. W najbliższy poniedziałek w Przemyślu Prezydent RP Karol Nawrocki podejmie przebywającego z wizytą w Polsce Prezydenta Węgier Tamása Sulyoka. W drugiej części dnia, rozmowy przeniosą się do Budapesztu, gdzie Prezydent K. Nawrocki rozmawiał będzie z Prezydentem T. Sulyokiem i Premierem V. Orbanem".

