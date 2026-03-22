"Mocne słowa w ustach człowieka, który...". Morawiecki mocno odpowiada Tuskowi

23 marca w Budapeszcie odbędzie się "Wielkie Zgromadzenie" prawicowego sojuszu Patriots for Europe, w którym udział zapowiedzieli m.in. Matteo Salvini z Włoch i Marine Le Pen z Francji.

Morawiecki odpowiada Tuskowi ws. Nawrockiego. "Antyrosyjskości od Pana Prezydenta mógłbyś się uczyć"

Premier Donald Tusk powiązał to wydarzenie z planowaną przez prezydenta Karola Nawrockiego wizytą na Węgrzech.

"Udział prezydenta Nawrockiego w budapesztańskim spotkaniu prorosyjskich i eurosceptycznych polityków to fatalny błąd i potwierdzenie groźnej strategii osłabiania Unii Europejskiej i wzmacniania Putina" – oburzył się szef rządu.

Udziałowi prezydenta w "Wielkim Zgromadzeniu" zaprzeczył szef Biura Polityki Międzynarodowej w KPRP Marcin Przydacz. "Gdyby Donald Tusk nie kłamał, nie byłby Donaldem Tuskiem" – napisał na platformie X prezydencki minister.

Na wpis premiera postanowił zareagować również wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Morawiecki.

"Mocne słowa w ustach człowieka, który przez lata robił reset z Rosją i oddał im badanie Katastrofy Smoleńskiej" – stwierdził były premier. "Antyrosyjskości od Pana Prezydenta mógłbyś się uczyć, człowieku bez poglądów poza jednym: robić tak jak wymyślą w Berlinie" – podsumował polityk.

Wizyta Nawrockiego na Węgrzech

Przypomnijmy, że o planowanej wizycie prezydenta RP w stolicy Węgier jako pierwszy poinformował dziennikarz serwisu VSquare Project, Szabolcs Panyi. Jak podał, 23 marca, po obchodach Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przemyślu z udziałem prezydenta Węgier Tamása Sulyoka, Karol Nawrocki uda się w krótką podróż do Budapesztu. Tam spotka się z premierem Viktorem Orbanem.

Wizyta ta mieć charakter oficjalny, a jej celem będzie wsparcie kampanii wyborczej Orbana oraz zacieśnienie więzi między politykami po tym, jak do skutku nie doszła zaplanowana na 4 grudnia ub.r. podróż polskiego przywódcy na Węgry. Wówczas Nawrocki zrezygnował ze spotkania z powodu wcześniejszej wizyty premiera Orbana w Moskwie.

Czytaj też:

"Fatalny błąd". Przydacz do Tuska: Gdyby nie kłamał, nie byłby TuskiemCzytaj też:

Prezydent Nawrocki ma przyjechać do Budapesztu, by wesprzeć OrbanaCzytaj też:

CPAC w Budapeszcie. Orban: O przyszłości Europy muszą decydować jej narody