Sadowski: Coraz mniej wolności gospodarczej w Polsce
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Opinie
  • Jakub WozinskiAutor:Jakub Wozinski

Sadowski: Coraz mniej wolności gospodarczej w Polsce

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Prezydent Centrum im. Adama Smitha Andrzej Sadowski
Prezydent Centrum im. Adama Smitha Andrzej Sadowski Źródło: PAP / Piotr Nowak
Z Andrzejem Sadowskim, prezydentem Centrum im. Adama Smitha rozmawia Jakub Wozinski

JAKUB WOZINSKI: Polska delegacja pojawiła się po raz pierwszy w historii na szczycie G20. Czy to dowód na to, że mamy do czynienia z polskim cudem gospodarczym?

ANDRZEJ SADOWSKI: Polska znajduje się w grupie państw G20 wyłącznie dlatego, że przedsiębiorcy nie bacząc na kolejne ograniczenia dla wolności gospodarczej i pogarszania warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, kontynuowali swoją działalność. Zauważmy, że politycy odpowiadają swoim działaniem za pozycję Polski w Międzynarodowym Rankingu Wolności Gospodarczej Instytutu Frasera, w którym bierze też udział od blisko trzech dekad Centrum im. Adama Smitha. W tymże rankingu konsekwentnie od kilku kadencji rządowych pozycja Polski pod względem wolności gospodarczej cały czas się obniża. Dochodzi do sytuacji, w której nawet w ramach przeregulowanej Unii Europejskiej Polska znajduje się na samym końcu państw Unii Europejskiej pod względem wolności gospodarczej. Bez wątpienia za tą pozycję odpowiadają kolejne rządy, a za pozycję Polski w grupie G20 odpowiadają przedsiębiorcy.

A może jednak wolność gospodarcza po prostu nie jest aż tak bardzo istotna?

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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