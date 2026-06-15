Nie przyjęła zaproszenia do Kanału Zero. Stanowski: No trudno

Urzędniczki Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przeprowadziły tzw. zakup kontrolowany w jednym z gdańskich lokali, zamawiając pizzę z krewetkami. Na wystawionym paragonie zastosowano 8-proc. stawkę VAT. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, owoce morza podlegają opodatkowaniu stawką 23 proc., ponieważ są traktowane jako towary luksusowe. Na właściciela pizzerii nałożono mandat w wysokości 2,5 tys. zł. Sytuację ostro skomentował w Kanale Zero Krzysztof Stanowski.

– Ty babo głupia, wredna, babsko obrzydliwe. Czy ty myślisz, że my cię zatrudniliśmy w państwie polskim, żebyś chodziła i kminiła, jaką porąbaną pizzę zamówić, żeby stawka VAT-u nie była oczywista? Żebyś normalnemu przedsiębiorcy dała mandat 2,5 tys. zł? Przecież ciebie to powinni trzymać na rynku, rozebraną do naga, przypiętą do jakiegoś słupa, żeby wszyscy widzieli, jak głupi potrafi być urzędnik – grzmiał.

"Nie przyjmę zaproszenia"

Słowa te wywołały burzę i spotkały się z mocną krytyką. Swoje oburzenie wyraziła m.in. przewodnicząca Związkowej Alternatywy w KAS Agata Jagodzińska. "Stracił Pan w oczach wielu zwykłych ludzi. Na pewno wielu urzędników całej administracji publicznej, ich rodzin i ich znajomych, ale również wielu przyzwoitych ludzi, którzy po prostu wiedzą, jak wygląda życie i jak wygląda praca" – napisała na platformie X.

W odpowiedzi Krzysztof Stanowski zaprosił działaczkę związkową do programu "Godzina Zero" w Kanale Zero. "Odezwę się do Pana. Zaznaczam, że jestem urzędnikiem mianowanym i wiele mi powiedzieć nie wolno. Ale skontaktuję się" – zareagowała Jagodzińska. Ostatecznie jednak odmówiła, o czym poinformowała w obszernym wpisie. "Po wielu rozmowach z członkami naszego związku, a także uczestnikami grupy na FB zrzeszającej kilkadziesiąt tysięcy urzędników i funkcjonariuszy KAS, wspólnie podjęliśmy decyzję, że nie przyjmę zaproszenia do Pana programu" – oświadczyła.

"No trudno" – skomentował Stanowski. "Trudno to jest teraz urzędnikom wychodzącym w teren. Wszystkim innym też zresztą" – odpowiedziała Jagodzińska.

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