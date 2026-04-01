Morawiecki: Zagłosujemy za projektem PSL

Pod koniec marca PSL złożyło w Sejmie projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych. To propozycja bliźniaczo podobna do inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego – "polski SAFE 0 procent", jednak, jak twierdzą ludowcy, pozbawiona błędów.

Projekt PSL został negatywnie oceniony przez sejmowe Biuro Legislacyjne oraz Biuro Ekspertyz i Ocen Skutków Regulacji. Jak wskazują eksperci, przepisy prawa mówią wyraźnie: każda propozycja dotycząca udzielenia gwarancji finansowych przez państwo powinna mieć rangę rządową. Tymczasem projekt o PFIO to inicjatywa poselska. Krytyczne nastawienie wobec propozycji swojego koalicjanta ma mieć także premier Donald Tusk.

Morawiecki o projekcie PSL. "Nawet jeżeli część waszej koalicji będzie przeciw"

Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że rozmawiał z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym na temat projektu PSL ws. "SAFE 0 procent". Przyznał, że chciałby, aby prace nad tą propozycją rozpoczęły się zaraz po świętach wielkanocnych. – Jeżeli są jakieś wątpliwości związane z samą ustawą, to można je naprawić już w komisji, my jesteśmy na to otwarci, ale te pieniądze są potrzebne tu i teraz – powiedział minister obrony narodowej w trakcie debaty z Mateuszem Morawieckim podczas Europejskiego Forum Rolniczego 2026.

– Nawet jeżeli część waszej koalicji będzie głosowała przeciw, to my zagłosujemy za tym projektem, ponieważ on wykorzystuje (...) rezerwy NBP – zwrócił się do Kosiniaka-Kamysza Morawiecki.

– To nie są żadne cudowne pieniądze, gdzieś tam schowane w skarbcach banku, tylko zakumulowane na skutek takiego, a nie innego wzrostu gospodarczego środki, które warto wykorzystać bez podnoszenia długu publicznego – stwierdził były premier, a obecnie poseł i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.

Przypomnijmy, że prezydent Karol Nawrocki, zanim odmówił podpisania ustawy o unijnym SAFE, złożył w Sejmie własny projekt, który zakłada finansowanie armii ze środków pozyskanych z zysku ze sprzedaży złota kupionego w ostatnich latach przez Narodowy Bank Polski. Nawrocki swoją propozycję nazywa "polskim SAFE 0 procent".

