Kolejna burza wokół Miszalskiego. Chodzi o nagrody w magistracie

Każdy z czterech wiceprezydentów miał otrzymać po 18,5 tys. zł brutto.

Hojne nagrody od prezydenta

Jak ustaliła Interia, nagrody kwartalne były wypłacane także wcześniej. W pierwszych trzech kwartałach 2025 roku czterech zastępców prezydenta otrzymało łącznie 158 tys. zł brutto. Oznacza to, że w całym 2025 roku suma nagród dla tej grupy urzędników wyniosła około 232 tys. zł brutto. Z informacji wynika, że nagrody kwartalne stanowią stały element wynagrodzenia najwyższych rangą współpracowników prezydenta miasta.

Biuro prasowe Urzędu Miasta w odpowiedzi na pytania dziennikarzy wskazało, że regulamin przyznawania nagród kwartalnych nie przewiduje obowiązku sporządzania pisemnego uzasadnienia decyzji. W przekazanym stanowisku podkreślono, że przy przyznawaniu nagród uwzględniane są m.in. indywidualne wyniki pracy, zaangażowanie w wykonywanie obowiązków, rzetelność, dyspozycyjność oraz inicjatywa w podejmowaniu działań usprawniających funkcjonowanie urzędu.

Kraków zadłużony na miliardy złotych

Kwestia nagród pojawia się w szerszym kontekście sytuacji finansowej Krakowa. Zadłużenie miasta wynosi obecnie około 8 mld zł. Kwota ta jest porównywana do wartości zakupu około stu pociągów typu Pendolino. Jednocześnie w ostatnim czasie mieszkańcy miasta zostali objęci podwyżkami części opłat lokalnych. Wzrosły m.in. opłaty za wywóz odpadów komunalnych, stawki za parkowanie w strefie płatnego parkowania oraz podatek od nieruchomości. W najbliższym czasie planowane są również zmiany w taryfach komunikacji miejskiej, które mogą oznaczać wyższe ceny biletów dla pasażerów.

Władze miasta podkreślają jednak, że sytuacja finansowa Krakowa stopniowo się poprawia. Podczas debaty budżetowej prezydent miasta wskazywał, że największym wyzwaniem pozostaje deficyt operacyjny, czyli sytuacja, w której dochody bieżące nie pokrywają bieżących wydatków. Jednocześnie podkreślano, że od 2024 roku udało się zmniejszyć ten deficyt o ponad 600 mln zł.

