Kraków się obudził
Kraj
  • Piotr SemkaAutor:Piotr Semka

Kraków się obudził

Dodano: 
Aleksander Miszalski, prezydent Krakowa Źródło: PAP / Łukasz Gągulski
NA PIERWSZY OGIEŃ Referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego najwyraźniej się rozkręca.

Po dwóch tygodniach zbiórki (stan na 9 lutego) zgromadzono ponad 40 tys. podpisów. W Krakowianach zirytowanych rządami polityka KO budzi się nadzieja, że uda się ich zebrać 60 tys. Tyle bowiem podpisów niezbędnych jest do przeprowadzenia referendum.

Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

