Kraków się obudził

NA PIERWSZY OGIEŃ Referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego najwyraźniej się rozkręca.
Po dwóch tygodniach zbiórki (stan na 9 lutego) zgromadzono ponad 40 tys. podpisów. W Krakowianach zirytowanych rządami polityka KO budzi się nadzieja, że uda się ich zebrać 60 tys. Tyle bowiem podpisów niezbędnych jest do przeprowadzenia referendum.
Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
