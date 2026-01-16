Dobre życie wg Polaków. Ciekawy wynik sondażu

Opracowanie zostało przygotowane przez IBRiS dla Polskiego Związku Firm Deweloperskich (PZFD) oraz analiz rynku prowadzonych w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie.

Z raportu wynika, że 71 proc. Polaków ma tytuł własności do nieruchomości, a 68 proc. jest zadowolonych ze swojej obecnej sytuacji mieszkaniowej. Jednocześnie aż 81 proc. osób w wieku 18-29 lat uważa, że dziś zdobycie mieszkania jest znacznie trudniejsze niż w przeszłości. Co wg autorów raportu istotne, 71 proc. respondentów deklaruje, że tylko własne mieszkanie zapewnia dobre życie, a 69 proc. wskazuje brak mieszkania jako barierę w decyzji o posiadaniu dzieci. Stabilnie wysoki pozostaje także odsetek osób (76 proc.), które uznają brak tanich mieszkań za jeden z powodów emigracji młodych Polaków, czytamy w komunikacie poświęconym raportowi.

"Polacy nie odwracają się od własności"

"Wbrew często powielanej narracji Polacy nie odwracają się od własności. To nadal podstawowy punkt odniesienia dla decyzji życiowych i poczucia bezpieczeństwa" – skomentował Marcin Duma z IBRiS, cytowany w materiale.

W Polsce kupujemy mieszkania przede wszystkim w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych własnych bądź osób najbliższych, wynika także z raportu. 68 proc. respondentów deklaruje, że kupuje mieszkanie z myślą o zamieszkaniu w nim, a kolejne 8 proc. – z przeznaczeniem dla dzieci.

Najpoważniejsze bariery w dostępie do mieszkań to: wysokie ceny zakupu (77 proc.), koszty najmu (43 proc.) oraz warunki kredytowe – oprocentowanie kredytów hipotecznych (40 proc.) i wymagania dotyczące zdolności kredytowej oraz wkładu własnego (30 proc.). Respondenci wskazują również na bariery strukturalne, takie jak zbyt mała liczba mieszkań komunalnych i TBS (19 proc.), niepewność zatrudnienia (19 proc.) oraz zbyt mała liczba nowych inwestycji (16 proc.), czytamy dalej.

"Ocena polityki mieszkaniowej państwa jest jednoznacznie krytyczna: 45 proc. uznaje dostępność mieszkań za złą, a jedynie 6 proc. pozytywnie ocenia działania rządu w tym obszarze. Co czwarty badany uważa, że obecnie żadna grupa społeczna nie jest realnie wspierana w dostępie do mieszkań" – wskazano również w komunikacie.

Raport pokazuje też, że najem w Polsce postrzegany jest przede wszystkim jako rozwiązanie tymczasowe. Tylko 20 proc. badanych uznaje go za akceptowalny model zamieszkania w długiej perspektywie, a w pytaniach o własne wybory życiowe zaledwie 1 proc. deklaruje chęć trwałego życia w wynajmowanym mieszkaniu.

"Respondenci wprost mówią, że pieniądze wydawane na czynsz woleliby przeznaczać na spłatę kredytu. Najem daje elastyczność, ale nie daje poczucia bezpieczeństwa" – dodała autorka raportu Izabela Rudzka z SGH.

Najemcy woleliby spłacać kredyt

Aż 89 proc. najemców deklaruje, że wolałoby spłacać kredyt hipoteczny zamiast wynajmować, gdyby rata była równa wysokości czynszu. Młodzi Polacy obawiają się także, że na emeryturze nie będzie ich stać na opłacanie najmu, jeśli nie zdobędą własnego mieszkania.

Jednocześnie badania pokazują brak społecznego konsensusu w sprawie opodatkowania posiadania większej liczby nieruchomości – 45,6 proc. badanych popiera takie rozwiązanie, a 45,1 proc. jest mu przeciwnych. Zwolennikami podatku są przede wszystkim seniorzy oraz osoby w wieku 40-49 lat, co pokazuje silne zróżnicowanie postaw międzypokoleniowych.

Ponadto 86,1 proc. respondentów uważa, że ułatwienie zasad eksmisji nieuczciwych lokatorów zwiększyłoby zainteresowanie wynajmem mieszkań, co może mieć istotne znaczenie dla rozwoju stabilnego rynku najmu długoterminowego W przypadku najmu krótkoterminowego opinie są bardziej podzielone – 43,3 proc. badanych popiera możliwość prowadzenia najmu na doby w budynkach mieszkalnych, 27,8 proc. jest temu przeciwna, a niemal 29 proc. nie ma zdania.

Raport pokazuje, że ocena branży deweloperskiej – podobnie jak w przypadku wielu innych sektorów gospodarki – pozostaje zróżnicowana, a zaufanie społeczne wymaga dalszej odbudowy. Ponad 60 proc. respondentów deklaruje brak zaufania do firm deweloperskich. Jednocześnie 41 proc. badanych wskazuje uczciwość jako jedną z cech przypisywanych deweloperom, co na tle często krytycznej debaty publicznej jest istotnym sygnałem, uważa PZFD.

Czytaj też:

Tak wzrosną ceny mieszkań. Znamy wyliczeniaCzytaj też:

Polacy już otrzymują decyzje. Podwyżki opłat nawet o 20 proc.