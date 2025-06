W Polsce powstaną Gigafabryki AI? Do KE trafi specjalny wniosek

"Polska dołączy do grona liderów rozwoju sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej. Nie boimy się ambitnych inwestycji – przeciwnie, traktujemy AI jako strategiczny kierunek rozwoju państwa. Gigafabryka AI w Polsce to nie tylko impuls dla naszej gospodarki, ale też realna szansa na zacieśnianie współpracy z partnerami w regionie. To przestrzeń dla wymiany wiedzy naukowej, budowy międzynarodowych zespołów badawczych i tworzenia ekosystemu, w którym biznes, nauka i administracja będą działać wspólnie – z korzyścią dla całej Europy Środkowo Wschodniej" – powiedział wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, cytowany w komunikacie.

Dziś Polska realizuje strategiczną inwestycję – Fabrykę PIAST AI w Poznaniu. To unikalne centrum badawczo-rozwojowe skoncentruje się na kilku kluczowych obszarach: nauce o zdrowiu i życiu – zastosowaniu AI w diagnostyce medycznej i bioinformatyce, kosmosie i robotyce – rozwoju algorytmów AI wspierających eksplorację kosmosu i automatyzację, zrównoważonym rozwoju – wykorzystaniu AI w energetyce, rolnictwie, a także w przeciwdziałaniu skutkom suszy i ekstremalnym zjawiskom pogodowym, wymieniono w materiale.

Czym są gigafabryki AI?

"Gigafabryki sztucznej inteligencji to wielkoskalowe centra technologiczne stworzone z myślą o opracowywaniu i trenowaniu modeli sztucznej inteligencji nowej generacji, zawierających biliony parametrów. Aby to osiągnąć, połączą one ogromną moc obliczeniową – ponad 100 000 zaawansowanych procesorów sztucznej inteligencji – z naciskiem na niezawodne łańcuchy dostaw, nowoczesną infrastrukturę sieciową, efektywność energetyczną i automatyzację opartą na sztucznej inteligencji" – czytamy dalej.

Ministerstwo Cyfryzacji szacuje, że Gigafabryka, o której budowę wnioskuje, osiągnie docelowo skalę do 30 000 procesorów graficznych (GPU), co przekłada się na inwestycję rzędu około 5 mld zł.

"Budowa Gigafabryki nie będzie jednym obiektem, a klastrem ośrodków wskazanych w Polityce rozwoju sztucznej inteligencji, która obecnie znajduje się w konsultacjach społecznych. Zaangażowanie środków publicznych w realizację tego przedsięwzięcia planowane jest na poziomie około 2 mld zł w latach 2026-2029" – wskazano dalej w informacji.

Informacje o polskim zgłoszeniu zostały przekazane Komisji Europejskiej w trybie roboczym. Trwają konsultacje dotyczące oficjalnego wniosku, który ma być złożony do 20 czerwca. W jego ramach Polska zaproponuje również m.in. zwiększenie elastyczności struktury finansowej oraz uproszczenie procedur inwestycyjnych, podsumował resort.

