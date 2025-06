Rewolucja AI w Polsce. To chce zrobić większość firm

Ponad połowa wdrożeń AI ma obecnie charakter ograniczony, ale dane wyraźnie wskazują na szybki postęp adaptacji – firmy chętnie testują rozwiązania i szukają takich, które rzeczywiście przyniosą największą wartość dodaną.

Z raportu "Monitor Transformacji Cyfrowej Biznesu" wynika, że w fazie wdrażania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji (AI) znajduje się ponad 80 proc. firm w Polsce, a 95 proc. korzysta z usług chmurowych. Jednocześnie, mimo wzrostu liczby firm posiadających zespół ds. cyberbezpieczeństwa, tylko 40 proc. liderów uważa, że ich organizacja jest wystarczająco chroniona przed cyfrowymi zagrożeniami.

W tych obszarach najczęściej wykorzystuje się AI

"Najczęściej wykorzystuje się AI w obszarach marketingu i obsłudze klienta. Wśród głównych korzyści biznesowych związanych z wdrażaniem sztucznej inteligencji firmy wskazują nowe możliwości personalizacji produktów i usług (40 proc. wskazań), optymalizację kosztów dzięki automatyzacji procesów (38 proc.) i zwiększenie precyzji prognoz i analiz (34 proc.). Po drugiej stronie są wyzwania, które firmy napotykają, wdrażając rozwiązania oparte na AI. Do kluczowych barier należą problemy z bezpieczeństwem i prywatnością danych (46 proc.), trudności z integracją z istniejącą infrastrukturą (39 proc.) oraz trudności z akceptacją nowych technologii przez pracowników (34 proc.) i brak odpowiednich kompetencji w zespole (30 proc.)" – czytamy w komunikacie poświęconym raportowi.

"Odsetek przedsiębiorstw deklarujących jakikolwiek stopień implementacji wzrósł niemal trzykrotnie w porównaniu z poprzednim rokiem – z 28 proc. do 82 proc. Można odnieść wrażenie, że firmy chcą, aby widoczna była choćby najmniejsza ich aktywność w tym obszarze. Ponad połowa wdrożeń AI ma obecnie charakter ograniczony, ale dane wyraźnie wskazują na szybki postęp adaptacji – firmy chętnie testują rozwiązania i szukają takich, które rzeczywiście przyniosą największą wartość dodaną. W kolejnej edycji badania będziemy mogli przekonać się, czy adaptacja przebiegła sprawnie" – powiedział partner, szef Zespołu Data&Cloud w KPMG w Polsce, Microsoft Alliance CEE Leader Radosław Kowalski, cytowany w komunikacie.

Jak podkreślono, wynik osiągnięty przez AI oznacza, że niemal trzykrotnie więcej przedsiębiorstw niż rok temu korzysta z AI, która z rozwiązania postrzeganego dotąd jako "perspektywiczne" szybko stała się technologią o dużym potencjale rozwoju, coraz częściej obecną na agendach technologicznych firm działających w Polsce.

"Co ciekawe, odsetek firm, które w badaniu KPMG wskazały, że wdrożyły sztuczną inteligencją w dużym lub bardzo dużym stopniu, wyniósł 36 proc. – co jest wynikiem bardzo zbliżonym do tego z raportu AWS. Może to sugerować, że w przypadku bardziej zaawansowanych wdrożeń obie analizy odnotowują podobny poziom adopcji AI w Polsce, a rozbieżności dotyczą głównie obszaru wdrożeń o mniejszym zakresie lub pilotaży" – czytamy w raporcie.

Z czego wynikają różnice?

Według autorów raportu, różnice w odsetkach firm deklarujących wdrożenie AI mogą wynikać z kilku przyczyn – jedną z nich jest odmienne rozumienie tego, co oznacza wdrożenie sztucznej inteligencji. Dla części firm będzie to korzystanie z prostych w obsłudze, ogólnodostępnych narzędzi typu LLM, a dla innych wdrożenie zaawansowanych, dedykowanych modeli AI.

Pomimo kroków podjętych w stronę zorganizowanego wdrażania AI mniej niż połowa firm (43 proc.), które już korzystają ze sztucznej inteligencji, posiada sformalizowaną ścieżkę implementacji, np. w formie strategii i polityki. Ponadto mimo pozytywnych doświadczeń tylko nieliczne firmy potrafią rzetelnie mierzyć efektywność wdrożeń w zakresie AI, podkreślono.

Jak podano w raporcie, z rozwiązań chmurowych korzysta 95 proc. firm w Polsce – to wzrost o 24 pkt proc. w ciągu roku. Chmura wspiera nie tylko operacje IT, ale jest też podstawą wdrażania zaawansowanych technologii – w tym AI – i umożliwia elastyczne skalowanie działań. Wciąż jednak potrzebna jest edukacja w zakresie rozwiązań chmurowych, o czym świadczyć mogą obawy przedsiębiorstw – 1/3 wskazuje na ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informacji oraz przerwy w dostępności usług.

"Pomimo że 56 proc. firm ma już wydzielony zespół ds. cyberbezpieczeństwa (wzrost o 16 pkt proc. r/r), tylko 40 proc. liderów uważa, że ich firma jest wystarczająco chroniona przed cyberzagrożeniami. To spadek aż o 17 pkt proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Jednocześnie trzykrotnie wzrósł odsetek respondentów, którzy określili poziom zabezpieczeń swojej organizacji jako mały. To pokazuje, że sama obecność struktur nie wystarczy – potrzebne są inwestycje w ludzi, procedury i kulturę bezpieczeństwa" – czytamy dalej.

Szkolenie pracowników w cyfrowym świecie

Ponad połowa firm (54 proc.) deklaruje, że w najbliższych miesiącach zamierza intensywnie rozwijać kompetencje cyfrowe swoich pracowników. Przedsiębiorstwa, które inwestują równolegle w technologie i ludzi, osiągają wyższe wyniki w obszarze potencjału do transformacji, implementacji technologii oraz cyberbezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem. W warunkach szybkiego rozwoju AI i chmury to właśnie kapitał ludzki może przesądzić o sukcesie cyfrowej zmiany, zakończono.

Raport KPMG w Polsce pt. "Monitor Transformacji Cyfrowej Biznesu" powstał na podstawie badania przeprowadzonego metodą CATI (ang. Computer-Assisted Telephone Interviewing) w marcu 2025 roku. Przebadanych zostało 180 respondentów, którzy w swoich firmach odpowiadają za kwestie związane z cyfryzacją. Grupę stanowili menedżerowie, dyrektorzy, członkowie zarządów oraz prezesi. Próba badanych firm została dobrana tak, aby w przybliżeniu reprezentowała udział przedsiębiorstw małych, średnich i dużych w krajowej gospodarce, z wyłączeniem podmiotów zatrudniających mniej niż 10 pracowników. Podmioty zostały skategoryzowane wg swojej przeważającej działalności do 8 sektorów: budownictwo i nieruchomości; energetyka, wydobywanie, usługi komunalne; life sciences (farmacja, chemia, urządzenia medyczne); motoryzacja; rynek dóbr konsumpcyjnych; sektor finansowy; technologie informacyjne, media i komunikacja; transport, spedycja i logistyka.

